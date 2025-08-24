الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برشلونة.. «ريمونتادا العادة»!

برشلونة.. «ريمونتادا العادة»!
24 أغسطس 2025 10:32

برشلونة (رويترز)

استفاد برشلونة حامل اللقب من هدف أحرزه أوناي إلجيزابال بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت بدل الضائع، ليقلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى انتصار 3-2 على مضيفه ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وحقق برشلونة انتصاره الثاني توالياً في الدوري ليرفع رصيده إلى ست نقاط، وتلقى ليفانتي الخسارة الثانية ليظل من دون رصيد.
وافتتح إيفان روميرو التسجيل لصاحب الأرض، بعد 15 دقيقة من بداية المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة، وضاعف خوسيه موراليس النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.
وبدأ برشلونة الشوط الثاني بقوة، وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين ليعادل النتيجة، إذ قلص بيدري الفارق بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة، قبل أن يسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 52 مستغلاً تمريرة رافينيا.
وضغط برشلونة بشراسة بحثاً عن هدف الانتصار في الدقائق التالية، وكان له ما أراد في الوقت بدل الضائع، عندما حاول إلجيزابال إبعاد تمريرة عرضية عن منطقة جزاء فريقه، لكنه بدلاً من ذلك وضع الكرة برأسه في الشباك.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ليفانتي
