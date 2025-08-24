ميلان يعاني «أسوأ بداية» بـ «ضربة صاعد»!



ميلانو (رويترز)



عانى ميلان أسوأ بداية ممكنة لموسمه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بخسارته 2-1 على ملعبه أمام كريمونيزي الصاعد حديثاً.

ورغم سيطرته على معظم المباراة، فإن نقاط ضعف ميلان الدفاعية وأخطاءه المكلفة سمحت لكريمونيزي بالاستفادة منها، ليضمن فوزه الثاني على الإطلاق في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وظن سانتياغو خيمنيز أنه افتتح أهداف ميلان في الدوري هذا الموسم في وقت مبكر من المباراة، لكن الهدف الذي أحرزه أُلغي بداعي التسلل.

وبدلاً من ذلك، استغل كريمونيزي الفرصة للضغط على ميلان غير المنظم، وتصدى حارس مرماه مايك مينيان ببراعة لتسديدة فيدريكو بونازولي.

سجل الفريق الزائر الهدف الأول في الدقيقة 28، بعد أن أخفق دفاع ميلان في التعامل مع ركلة ركنية لتصل الكرة إلى أليسيو زيربين الذي أعادها إلى داخل منطقة الجزاء، ليضعها فيدريكو باسكيروتو برأسه في شباك مينيان ويمنح كريمونيزي التقدم.

ورد ميلان أخيراً في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، إذ انطلق بيرفيس إستوبينان ولعب كرة ذكية من فوق دفاع كريمونيزي، ليضعها ستراهينيا بافلوفيتش برأسه في الشباك من مسافة قريبة.

ووسط تشجيع جماهيري حماسي، افتتح ميلان الشوط الثاني بسلسلة من الهجمات على مرمى كريمونيزي، لكن حارس المرمى إميل أوديرو تألق في التصدي لها.

وفي الوقت الذي بدا فيه ميلان مسيطراً على مجريات الأمور، رد كريمونيزي في الدقيقة 61، عندما أرسل جيوسيبي بيتزيلا كرة عالية داخل منطقة الجزاء إلى بونازولي الذي أسكت الجماهير في ملعب سان سيرو بهدف رائع ليمنح الفوز للضيوف.

وفي مباراة أخرى، بدأ روما مشواره في الدوري بشكل إيجابي، ليمنح مدربه جان بييرو جاسبريني الانتصار في مباراته الأولى مع الفريق، بالفوز 1-صفر على ضيفه بولونيا، بفضل هدف ويسلي فرانكا في الدقيقة 53.