أرتيتا يتغزل في «طاقة» أرسنال!



لندن (د ب أ)



ثمّن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، الفوز العريض الذي حققه فريقه على حساب ضيفه ليدز يونايتد بخماسية نظيفة، مؤكداً على تحقيق الفريق مكاسب عديدة.

وفاز أرسنال على ليدز بنتيجة 5- صفر في الجولة الثانية من «البريميرليج» على «ملعب الإمارات»، لينقضّ الفريق اللندني على صدارة الترتيب، ويزاحم الجار والغريم توتنهام الذي يملك أيضاً 6 نقاط.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «هناك الكثير من الأمور الجيدة، أن نبدأ بهذه الطريقة على ملعبنا بالموسم الحالي».

وتابع: «يمكنك أن تشعر بأن طاقة اللاعبين كبيرة، وأن المستوى ارتفع، وهذا ما كنا نبحث عنه، الفريق لعب بشكل جيد للغاية وبثقة عالية».

وأضاف قائلاً: «الفريق صنع العديد من الفرص، ولم نستقبل أي هدف، خمسة أهداف وشباك نظيفة، إنها حقاً بداية جيدة».

وتابع المدرب الإسباني: «لدينا القدرة على التسجيل بعدة طرق، أنا سعيد بأن فيكتور جيوكيريس سجل هدفيه الأولين، وكذلك هدفي جورين تيمبر، بعد إصابة طويلة وعمل جاد، ثم الظهور الأول لموسكيرا وماكس في سن الخامسة عشرة فقط كان متميزاً بالتأكيد».

وواصل أرتيتا حديثه عن الظهور الأول للاعبه الشاب داومان: «علينا جمع كل المعلومات، الأمر يتعلق بكيفية رد فعله وتعامله مع الموقف، رؤية زملائه له لأنهم يقدمون له تمريرات باستمرار، من الرائع أن نتمكن من تغيير حماس الملعب بإشراكه».

وأضاف: «حصل على ركلة جزاء في أول ظهور له على ملعب الإمارات وهذا أمر مذهل».

واستطرد المدير الفني في حديثه عن لاعبه الشاب، قائلاً: «يعود الفضل في المقام لأول لعائلته، وللطريقة التي نشأ بها، والبيئة المحيطة بالأطفال، وكذلك الفضل لجهود الأكاديمية في مساعدة الصغار على التنشئة بهذه الطريقة، بثقة وفهم للعبة، وهو في سن الخامسة عشرة فقط».