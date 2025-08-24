ألكاراز «الرابح الأكبر» في «أغنياء التنس»!

لندن (د ب أ)



يتصدر الثنائي كارلوس ألكاراز ويانيك سينر قائمة الأكثر ربحاً بين لاعبي التنس على مستوى العالم.

وهيمن الثنائي على المنافسات الكبرى العام الماضي، حيث تألق الإيطالي سينر ذو الـ 24 عاماً، وكذلك الإسباني ألكاراز صاحب الـ 22 ربيعاً، ليتقاسما ألقاب البطولات الأربعة الكبرى في التنس، بالإضافة إلى 8 ألقاب أخرى في جولة اتحاد اللاعبين المحترفين.

لكن التنافس لم يعد داخل الملاعب الصفراء، يمتد أيضاً ليتخذ أبعاداً مادية، وذلك فيما يخص وجودهما بقائمة الأعلى ربحاً.

ويحتفظ ألكاراز بمركزه في صدارة قائمة لاعبي التنس، من حيث المكاسب المالية التي حققها، بعدما حصد النجم الإسباني 3.48 مليون دولار خلال الـ 12 شهراً الماضية، بحسب تقديرات «فوربس»، ليزيد على ما حصده في العام السابق عندما جمع 3.42 مليون دولار، ويأتي سينر في المركز الثاني، حيث حصد الإيطالي 3.47 مليون دولار. ويعزز تفوق ألكاراز ما يحققه خارج الملعب أيضاً من عقود رعاية وظهور في منافسات ومعارض وأنشطة تجارية مختلفة بقيمة 35 مليون دولار، ما يجعله يتخطى سينر. أما المركز الثالث فكان من نصيب الأميركية كوكو جوف، والتي حصدت ما يصل إلى 2.37 مليون دولار خلال عام، بواقع 2.12 مليون دولار جوائز مالية عن البطولات والمشاركات، و25 مليوناً أخرى خارج الملعب.

ويأتي في المركز الرابع النجم الأسطوري الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حصد إجمالا 5.29 مليون دولار، ولعل هذا التفوق للاعبين تحت سن الـ30 وهيمنتهم على المراكز الثلاثة الأولى يعكس التحول الكبير في القائمة التي كان يتصدرها روجيه فيدرر وماريا شارابوفا ورافائيل نادال عام 2010.

وجاءت البيلاروسية آرينا سابالينكا في المركز الخامس، والتي حصدت إجمالاً 5.27 مليون دولار في عام، أما المرتبة السادسة في قائمة أغنياء التنس، فكانت لـ «شينج كينوين» بعدما تمكنت من حصد ما قدره 1.26 مليون دولار، حيث صعد نجم اللاعبة الصينية عقب فوزها بذهبية اللعبة في أولمبياد باريس 2024.

وفي المركز السابع جاءت البولندية إيفا شفيونتيك، والتي حصدت 24 مليون دولار، وذلك رغم أنها خضعت لعقوبة إيقاف قصيرة بلغت شهراً بسبب خرق قواعد المنشطات، لكنها عوضت ذلك بمكاسب مادية مثل التعاقد مع شركة بولندية.

واحتل المركز الثامن الأميركي تايلور فريتز، والذي جمع 6.15 مليون دولار خلال عام، علماً بأنه كان وصل لنهائي الجولة العالمية في نوفمبر، كأول أميركي يحقق ذلك منذ جيمس بلاك في 2006.

كما أمضى فريتز آخر 8 أشهر محتلاً المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي، ليحقق إنجازاً جديداً لم يحدث منذ عام 2007، عندما فعل ذلك مواطنه آندي روديك.

ويأتي في المركز التاسع أميركي آخر وهو فرانسيس تيافو، بحصده 2.15 مليون دولار، رغم أن الإصابات عطلت انطلاقته لبعض الوقت، لكنه عوض ذلك في بطولة أميركا المفتوحة، ليصل لنصف النهائي.

ومثل غيره من لاعبي التنس وقع تيافو عقود رعاية مختلفة، منها مع شركات ملابس شهيرة مثل نايكي وأديداس. أما المركز العاشر في القائمة فكان من نصيب الروسي دانييل ميدفيديف، حيث إن اللاعب صاحب الـ 29 عاماً حصد 3.14 مليون دولار.