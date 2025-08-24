جيوكيريس: «البريميرليج» يتحدى أرسنال!



لندن (د ب أ)



أعرب فيكتور جيوكيريس، مهاجم أرسنال المنضم حديثاً من سبورتنج لشبونة خلال الصيف الجاري، عن سعادته بتسجيل أول هدفين بقميص فريقه الجديد، خلال الفوز على ليدز يونايتد 5 - صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صرح جيوكيريس، عبر قناة سكاي سبورتس: «بالطبع، أنا سعيد جداً بالفوز الكبير، ومن الرائع أيضاً أن أسجل هدفين».

أضاف المهاجم السويدي الدولي: «الضغوط تبقى قائمة، وأدرك جيداً أنني سوف أستغل الفرص، لقد فزنا بخمسة أهداف، لذا كان يوماً رائعاً».

أشار: «لقد خضت فترة إعداد قصيرة، وتدربت لأسابيع قليلة، ولعبت 90 دقيقة فقط في فترة الإعداد».

أوضح: «المشاركة لمدة 90 دقيقة أمر مهم لاكتساب حساسية المباريات، والاندماج مع زملائي بالفريق بشكل أكبر».

واصل مهاجم أرسنال: «أعتقد أنكم تلاحظون أنني أشعر براحة أكبر في طريقة لعبنا».

واستطرد: «أرسنال يضم العديد من اللاعبين المتميزين في خط الهجوم، وبالنسبة لي من المهم أن أتمركز في المكان المناسب».

وشدد جيوكيريس: «المهمة تبقى صعبة، لأن كل الفرق تريد أن تتحدى أرسنال، ويجب أن نستعد لكل مباراة بأفضل شكل ممكن، لدينا فريق جيد، ونتدرب بكل جدية يومياً». وأتم تصريحاته: «بدايتنا جيدة للغاية، حيث حققنا انتصارين وسجلنا الكثير من الأهداف، وخرجنا بشباك نظيفة، لذا أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن بإمكاننا تقديم أداء أفضل».