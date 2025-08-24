الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيوكيريس: «البريميرليج» يتحدى أرسنال!

جيوكيريس: «البريميرليج» يتحدى أرسنال!
24 أغسطس 2025 11:25

 
لندن (د ب أ)

أعرب فيكتور جيوكيريس، مهاجم أرسنال المنضم حديثاً من سبورتنج لشبونة خلال الصيف الجاري، عن سعادته بتسجيل أول هدفين بقميص فريقه الجديد، خلال الفوز على ليدز يونايتد 5 - صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
صرح جيوكيريس، عبر قناة سكاي سبورتس: «بالطبع، أنا سعيد جداً بالفوز الكبير، ومن الرائع أيضاً أن أسجل هدفين».
أضاف المهاجم السويدي الدولي: «الضغوط تبقى قائمة، وأدرك جيداً أنني سوف أستغل الفرص، لقد فزنا بخمسة أهداف، لذا كان يوماً رائعاً».
أشار: «لقد خضت فترة إعداد قصيرة، وتدربت لأسابيع قليلة، ولعبت 90 دقيقة فقط في فترة الإعداد».
أوضح: «المشاركة لمدة 90 دقيقة أمر مهم لاكتساب حساسية المباريات، والاندماج مع زملائي بالفريق بشكل أكبر».
واصل مهاجم أرسنال: «أعتقد أنكم تلاحظون أنني أشعر براحة أكبر في طريقة لعبنا».
واستطرد: «أرسنال يضم العديد من اللاعبين المتميزين في خط الهجوم، وبالنسبة لي من المهم أن أتمركز في المكان المناسب».
وشدد جيوكيريس: «المهمة تبقى صعبة، لأن كل الفرق تريد أن تتحدى أرسنال، ويجب أن نستعد لكل مباراة بأفضل شكل ممكن، لدينا فريق جيد، ونتدرب بكل جدية يومياً». وأتم تصريحاته: «بدايتنا جيدة للغاية، حيث حققنا انتصارين وسجلنا الكثير من الأهداف، وخرجنا بشباك نظيفة، لذا أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن بإمكاننا تقديم أداء أفضل».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ليدز يونايتد
