أوديجارد وساكا يضاعفان أزمة إصابات أرسنال قبل قمة ليفربول

لندن (د ب أ)



أصيب مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا، نجما أرسنال، خلال مباراة الفريق أمام ليدز يونايتد، التي انتهت بفوز عريض للفريق اللندني بنتيجة 5 - صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن أرسنال يعاني كثرة الإصابات قبل مواجهة حاسمة أمام ليفربول، يوم الأحد المقبل، في الجولة القادمة من الدوري.

ولفتت إلى أن أرسنال خاض مواجهة ليدز يونايتد من دون الثنائي كاي هافيرتز وبن وايت بسبب الإصابة أيضاً.

وتابعت أن أوديجارد تعرض لإصابة في الكتف بعد احتكاك من أحد لاعبي ليدز، ليغادر قائد أرسنال الملعب، رغم محاولته في البداية التحامل على آلامه.

وأشارت إلى أن ساكا، صاحب الهدف الثاني في شباك ليدز يونايتد، عانى آلاماً عضلية في الشوط الثاني، ليتم استبداله أيضاً بعد مرور 53 دقيقة، ويشارك مكانه لياندرو تروسارد.

وذكرت أن النجم الإنجليزي الدولي، بوكايو ساكا، ابتعد عن الملاعب لمدة أربعة أشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة عضلية قوية.

وختمت سكاي سبورتس بأن كريستيان نورجارد، المنضم حديثاً لصفوف أرسنال هذا الصيف، لم يشارك في أول مباراة بعد، في ظل تعافيه من إصابة.