الإثنين 25 أغسطس 2025
الرياضة

«زوارق الإمارات» تتألق في «مونديال الفورمولا-1»

«زوارق الإمارات» تتألق في «مونديال الفورمولا-1»
24 أغسطس 2025 11:54

 
إندونيسيا (الاتحاد)

أعلن فريق الشارقة عن نفسه بقوة، في انطلاقة بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، بعدما خطف لقب الجولة الافتتاحية التي احتضنتها بحيرة توبا الإندونيسية، ليؤكد حضوره العالمي، ويعيد كتابة سيناريو الانتصار للسنة الثانية على التوالي.
وتمكّن «الزورق 17»، بقيادة النجم روستي ويت، من فرض سيطرته المطلقة على مجريات السباق الرئيسي، متوجاً بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، ومكرراً إنجازه العام الماضي، ليؤكد مكانته واحداً من أبرز نجوم البطولة، وجاء في المركز الثاني زورق «الفيكتوري 3»، بقيادة آليك ويكستروم، بينما حل ثالثاً «الزورق 9»، بقيادة البريطاني بين جيلف، أما «الزورق 18» لفريق الشارقة بقيادة ستيفان آراند، فأكمل التميز الشارقاوي بانتزاع المركز الرابع، ما عكس التفوق الكبير للفريق الإماراتي في الجولة الأولى.
وعلى صعيد مشاركة فريق أبوظبي، حل «زورق 5»، بقيادة منصور المنصوري، في المركز الثاني عشر، في حين لم يتمكن «زورق 6»، بقيادة إريك ستارك، من إكمال السباق، بعد حادث تصادم مبكر مع «الزورق 7»، بقيادة الفرنسي بيتر مورين في اللفة الأولى.
وبهذا الإنجاز المزدوج، تصدر روستي ويت الترتيب العام للبطولة برصيد 29 نقطة، بعد أن جمع بين لقب السباق الرئيسي، ووصافة سباق السبرنت، ليؤكد أحقيته بزعامة الجولة الافتتاحية، ويضع فريق الشارقة على القمة منذ البداية.

 

