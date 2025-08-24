الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
خليفة بن محمد بن خالد يهنئ أبطال «الخماسي الحديث» بالإنجاز العربي
24 أغسطس 2025 12:08

 
الإسكندرية (وام)

أشاد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية - أبوظبي، بالجهود الكبيرة التي بذلها لاعبو منتخب الإمارات للخماسي الحديث تحت 15 سنة، وما اكتسبوه من خبرات رياضية دولية في هذه المرحلة العمرية المبكرة.
وأكد معاليه أن فوزهم بالميدالية البرونزية في البطولة العربية الأولى للخماسي الحديث تحت 15 سنة، والتي استضافتها مصر خلال أغسطس الحالي، يعكس روح الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة ويؤسس لمستقبل مشرق وواعد.
وحث معاليه اللاعبين على مواصلة التفوق، ورفع راية الإمارات خفاقة في المحافل الرياضية المقبلة، مشدداً على أن الرياضة تمثل ركيزة أصيلة في تعزيز الهوية الوطنية، وصناعة جيل قادر على تحقيق الإنجازات المشرفة للوطن.
جاءت الإشادة خلال لقاء معاليه باللاعبين الأبطال الذين مثلوا المنتخب الوطني في البطولة، وهم سالم تميم الكتبي، وسالم مصبح، وحميد سعيد، وذياب عمر، تحت إشراف مدربهم محمد قاسم، حيث تمكنوا من تسجيل إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الرياضة الإماراتية في الفئات السنية المبكرة.
جرى اللقاء في الإسكندرية على هامش الزيارة الأكاديمية التي قام بها الوفد الإماراتي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الإسكندرية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة في صرح جامعة الإسكندرية الجديد في أبوظبي مع بداية العام الأكاديمي 2025-2026.

