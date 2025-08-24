الظفرة يستعيد «نغمة الانتصارات» في «المحترفين» بعد عامين

معتصم عبدالله (أبوظبي)



وضع الظفرة العائد مجدداً إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، بصمته الأولى في الموسم، بفوزه المثير على حساب ضيفه الوصل 3-1، على استاد حمدان بن زايد، ضمن «الجولة الثانية»، ليحصد «الفارس» أول ثلاث نقاط، معوضاً خسارته في «الجولة الافتتاحية» أمام شباب الأهلي «حامل اللقب» 0-2، فيما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط، بعد فوزه الأول على بني ياس 2-0.

ويعد الفوز على «الإمبراطور» الأول للظفرة في «دوري المحترفين» منذ أكثر من عامين، بعد أن كان انتصاره الأخير على الجزيرة 4-1، ضمن «الجولة 25» من موسم 2022- 2023، الذي شهد هبوطه إلى دوري الأولى، قبل أن يعود بقوة في موسم 2025-2026، بعد حصده درع «دوري الأولى» في الموسم الماضي.

وقال المونتينيجري زيكلو بيتروفيتش، مدرب الظفرة: «قدمنا مباراة جيدة أمام أحد أقوى فرق الدوري، صحيح أننا ارتكبنا خطأ كلفنا هدفاً، لكن لعبنا بأسلوب متميز، ونجحنا في مجاراة قوة المنافس، سعيد بالأداء والنقاط الثلاث التي تمثل الأهم بالنسبة للفريق واللاعبين والجمهور، و«هاردلك» للوصل الذي قدم مستوى متميزاً أيضاً».

وأضاف بيتروفيتش: «أقدر عالياً الجهد الكبير الذي بذله لاعبونا، في ظل الأجواء الصعبة، والإيمان بما يقومون به يظهر في كل مباراة، وهذه المرة حققنا الفوز، لكن علينا طي صفحته سريعاً، والتركيز على اللقاء المقبل، لأن الدوري يزداد صعوبة، بوجود نحو 7 أندية تتنافس على اللقب مثل العين والوحدة والجزيرة وشباب الأهلي والشارقة والوصل والنصر، وهو أمر نادر في دوريات أخرى».

وأشار المدرب إلى أن المباراة في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي كانت قاسية للغاية، وقال: «كأنها قتلتني مجازاً، لذلك علينا اللعب بصورة منتظمة ومتوازنة في الدفاع والهجوم، كرة القدم تُلعب من أجل المتعة، والنجاح دائماً من نصيب من يجتهد أكثر».

من جانبه، قال البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الوصل: «كرة القدم لعبة صعبة، والأساس فيها تسجيل الأهداف، حاولنا التسجيل في أكثر من 16 محاولة، لكن اكتفينا بهدف، وانتهت المباراة بخسارتنا رغم الاستحواذ الكبير الذي لم نفقد فيه سوى 2.7% في الجزء الأول».

وأضاف: «مررنا بيوم سيئ، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة، لأن اللاعبين قدموا كل ما لديهم، ونواصل العمل بجد ولن يوقفنا شيء عن العودة إلى النتائج الإيجابية، وثقتي كبيرة في قدرة الفريق على النهوض سريعاً».