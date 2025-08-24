الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فليك: برشلونة لم يكن مثالياً!

فليك: برشلونة لم يكن مثالياً!
24 أغسطس 2025 12:37

 
مدريد (د ب أ)

أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أنه فخور بطريقة عودة فريقه في النتيجة أمام مضيفه ليفانتي في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
ونجح برشلونة في تحويل تأخره 2- صفر إلى الفوز 3- 2، ليحقق الانتصار الثاني على التوالي في «الليجا»، ويصل للنقطة السادسة، بعدما فاز في الجولة الأولى على ريال مايوركا 3 - صفر.
وقال فليك في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن»، عقب المباراة التي أقيمت على ملعب سيوداد دي فالنسيا، إن فريقه استفاد من تسجيل هدف مبكر مع بداية الشوط الثاني، لينجح في تحويل تأخره إلى فوز.
وأضاف المدير الفني: «ليفانتي دافع بشكل جيد للغاية، ولديهم لاعبون أصحاب سرعات كبيرة، والتحول الذي يقومون به من الدفاع للهجوم، ليس من السهل مواجهته، خاصة إذا ارتكبت أخطاء».
وأنهى ليفانتي الشوط الأول متقدماً 2 - صفر، بعدما سجل له إيفان روميرو في الدقيقة 15، وخوسيه لويس موراليس في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع عن طريق ركلة جزاء.
وتابع فليك حديثه: «بالطبع أنا فخور بالعودة في النتيجة، لكن يجب علينا أن نتحسن، لم نكن مثاليين، ويجب علينا الثناء على ما فعله ليفانتي أيضاً».
وواصل مدرب برشلونة: «سوف نتحدث عن كل شيء ونحلل ما حدث، كل مباراة فرصة للتحسن والتطور، وهذه المواجهة ستساعدنا كثيراً على ذلك»، كما تطرق فليك للحديث عن الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم الفريق، والذي شارك أساسياً للمرة الأولى، ولعب لمدة 45 دقيقة، قبل أن يتم استبداله والدفع بداني أولمو.
وأضاف: «أعتقد أن ماركوس أظهر تفوقاً في مشاركته، وسوف يساعدنا كثيراً، إنه يعرف كل شيء بشأن طريقة لعبنا، وما يجب عليه أن يفعل عندما يشارك، ولكن كان يجب علينا القيام ببعض التعديلات في الشوط الثاني، بدخول رافينيا على الجانب الأيسر بدلاً من العمق، وأعتقد أن التبديلات أيضاً كانت موفقة».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ليفانتي
هانزي فليك
ماركوس راشفورد
