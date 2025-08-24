12 ميدالية للإمارات في «عربية الكاراتيه»

علي معالي (أبوظبي)



حصد منتخب الكاراتيه 12 ميدالية، في البطولة العربية بالأردن، وسط مشاركة 360 لاعباً ولاعبة، من مختلف الفئات العمرية «أشبال وناشئين وشباب، وتحت 21 عاماً، والكبار»، وتوزعت الميداليات بين 3 فضيات، و9 برونزيات، وهي أفضل نتائج في تاريخ مشاركة الكاراتيه الإماراتي بالبطولات العربية.

وقام بتتويج الأبطال، الدكتور إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد العربي، رئيس اتحاد غرب آسيا، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي.

ويأتي النجاح تتويجاً لجهود اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والدعم المباشر من وزارة الرياضة، والمتابعة من راشد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، إضافة إلى إشراف الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، ويترأس البعثة محمد حربوك الشحي، عضو مجلس الإدارة، الذي أعرب عن فخره وسعادته بهذه النتائج المتميزة.

فازت شيخة اليافعي، بميداليتين فضيتين في فئة السيدات وفئة الآنسات «كاتا»، ومهرة يعقوب بميدالية فضية في وزن تحت 53 كجم - آنسات كوميتيه، وكريم رامي بميداليتين برونزيتين في فئة الرجال وفئة تحت 21 عاماً «كاتا».

وفاز فريق الرجال - جماعي - بميدالية برونزية في «الكاتا»، وحصدت شيخة جوهر ميدالية برونزية وزن تحت 48 كجم - آنسات كوميتيه، ونالت ملك الحاج برونزية وزن تحت 84 كجم - آنسات كوميتيه، وراشد الصريدي ميدالية برونزية وزن تحت 61 كجم - شباب كوميتيه، وبخيت محمد بميدالية برونزية وزن تحت 52 كجم - ناشئين «كوميتيه»، وفيصل الخالدي بميدالية برونزية وزن تحت 70 كجم - ناشئين «كوميتيه»، وندى خميس بميدالية برونزية وزن تحت 61 كجم - ناشئات «كوميتيه».

من جانب آخر، انطلقت بطولة غرب آسيا، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة، في مختلف الفئات العمرية، يمثلون 10 منتخبات هي الإمارات، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، السعودية، قطر، اليمن، البحرين، والأردن.