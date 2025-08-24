الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مجرمو بريطانيا» ممنوعون من مباريات كرة القدم

«مجرمو بريطانيا» ممنوعون من مباريات كرة القدم
24 أغسطس 2025 13:28

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
بريطانيا تبدأ إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا
لندن تعلن بدء تنفيذ اتفاقها مع باريس بشأن المهاجرين

يمكن أن يواجه المجرمون المدانون المنع من ارتياد الحانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية مثل مباريات كرة القدم، بموجب خطط جديدة للحكومة البريطانية، في إطار سعيها لإيجاد سبل لمعالجة أزمة السجون المكتظة في البلاد.
وبموجب صلاحيات إصدار الأحكام الجديدة، سيتمكن القضاة من الحد من حريات المجرمين من خلال مجموعة من التدابير، مثل فرض قيود على قيادة السيارات وحظر السفر وحصرهم في مناطق معينة، وهي خطوات تقول الحكومة إنها ستساعد في إجبارهم على «العودة إلى الطريق المستقيم».
وقالت وزيرة العدل شابانا محمود: «عندما يخالف المجرمون قواعد المجتمع، تجب معاقبتهم. ويجب أن تقيد حرية أولئك الذين يقضون عقوباتهم في المجتمع هناك أيضاً».
واضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير مثل الإفراج المبكر عن السجناء لمعالجة الاكتظاظ المزمن في السجون. وتسجل بريطانيا أعلى معدل للسّجن في غرب أوروبا، وفقاً لقاعدة بيانات (ورلد بريزون بريف) التي تقدم معلومات عن أنظمة السجون حول العالم.
وقالت الحكومة إن الخطوات الجديدة التي سيتم الكشف عنها اليوم الأحد، هي جزء من إصلاحات أوسع نطاقاً للحد من الجريمة، مع ضمان وجود أماكن كافية لأخطر المجرمين.

الحكومة البريطانية
مباريات كرة القدم
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©