مبابي يتأهب لكسر لعنة الرقم 10 في ريال مدريد

معتز الشامي (أبوظبي)

اشترك بيليه ومارادونا وميسي أبرز عظماء كرة القدم، بعيداً عن المهارة، في أنهم جميعاً ارتدوا الرقم 10 على ظهورهم، وعادة ما يميز هذا الرقم أفضل لاعب في الفريق، مع وجود استثناءات، كما هو الحال في فرق مثل ريال مدريد، حيث تحمل أرقام مثل 7 و9 وحتى 5 أهمية تاريخية أكبر.

وأعلن ريال مدريد رسمياً عن منح القميص رقم 10 للاعبه الفرنسي كيليان مبابي للموسم الجديد 2025-2026، وذلك بعد رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، ليحمل مبابي القميص ذاته الذي يرتديه مع منتخب فرنسا.

ويحاكي الفرنسي قدوته كريستيانو رونالدو، الذي تخلى هو الآخر عن الرقم 9 بعد موسمه الأول مع الميرينجي واختار الرقم 7، ولكن هل يستطيع مبابي إنهاء لعنة الرقم 10 في ريال مدريد؟!

تاريخياً، يحمل هذا الرقم «7» ثقلاً كبيراً في تاريخ ريال مدريد، ويتجلى ذلك في أسماء مثل رونالدو نفسه، وراؤول جونزاليس، وإميليو بوتراجينيو، وخوانيتو، وحالياً فينيسيوس، وجميعهم صنعوا التاريخ في نادي مدريد، محققين ألقاباً لا تحصى ومسجلين أهدافاً حاسمة. قليلون هم أصحاب الرقم «7» الذين لم يحالفهم الحظ.

ويعيد الرقم «9» إلى جماهير ريال مدريد ذكريات جميلة، مع هدافين أسطوريين مثل، دي ستيفانو، ورونالدو نازاريو، وكريم بنزيما، وهوجو سانشيز، وإيفان زامورانو، في حين أن الرقم «5» يحمل رمزية كبيرة بعد أن ارتداه الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، ولا ينبغي إغفال أسماء مثل فرناندو ريدوندو ومانولو سانشيز.

لطالما كان الرقم «10» رقماً معقداً، رغم رحيل آخر من ارتداه، لوكا مودريتش، أسطورة ريال مدريد، وبدأ الكرواتي بارتداء الرقم «19» لأن هذا الرقم كان يحمله سابقاً زميل آخر في الفريق لم يوفق في مهمته، وهو مسعود أوزيل. ثم ورثه خاميس رودريجيز، ثم انتقل إلى مودريتش في السنوات الأخيرة، وشهد تاريخ رقم «10» في ريال مدريد تقلبات عديدة، حيث ارتدته أسماء لم ترتق إلى مستوى التوقعات، وروبينيو وويسلي شنايدر مثالان واضحان، على هذه اللعنة.

واتسم الرقم 10 بعدم استقراره وتعاقبه على العديد من اللاعبين، خاصة في التسعينيات، تناوب على ارتدائه لاعبون موهوبون مثل، مايكل لاودروب وكلارنس سيدورف، مع آخرين وصلوا للنادي كنجوم، لكنهم لم يتمكنوا قط من التألق بالرقم 10، مثل، جورجي هاجي، وروبرت بروسينيكي، وأولي شتيليكه.

ولعل أفضل من ارتدى الرقم 10 في ريال مدريد هو لويس فيجو، حيث ارتدى اللاعب البرتغالي هذا الرقم لخمس سنوات، محققاً دوري أبطال أوروبا، وعدة ألقاب في الدوري الإسباني، وحتى جائزة الكرة الذهبية.

واستقر الفرنسي على هذا الرقم، بعد أن ارتدى سابقاً أرقاماً مثل «7» و«14» و«17» و«29» مع باريس سان جيرمان، بينما ارتدى مع فرنسا الرقمين «12» و«20» قبل أن يستقر على الرقم «10»، الذي يرتديه مع الديوك منذ عام 2017.

وسنرى كيف سيظهر مبابي بهذا الرقم الجديد؟ لكن البيانات تشير إلى أنه ليس الأسهل ولا الأكثر استقراراً في تاريخ ريال مدريد.