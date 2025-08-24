«ضربة إيزي» تجدد حسرة توتنهام مع صفقات النجوم باللحظات الأخيرة

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي أرسنال تعاقده رسمياً مع إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس، بعقد يمتد حتى عام 2030، حيث خطف "المدفعجية" الصفقة من توتنهام في اللحظات الأخيرة.

وفي اللحظة التي ظن فيها توتنهام أنه قد ضم إيبيريتشي إيزي، انقض أرسنال على الصفقة بعد إصابة مفاجئة للاعبه كاي هافرتز، وحسم الأمور لصالحه، في واحدة من أكثر صفقات هذا الصيف جدلاً.

ويشير التاريخ إلى أن توتنهام ارتبط بنجوم أكبر على مر السنين، لكن الصفقات انهارت في المرحلة الأخيرة، من الفائزين بالكرة الذهبية إلى أساطير البريميرليج، وإليكم 10 لاعبين عالميين كادوا أن ينضموا إلى توتنهام، لكنهم لم يرتدوا قميصه قط.

** صامويل إيتو

سُجل صامويل إيتو في التاريخ كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في أفريقيا على الإطلاق، لكن مسيرته كانت ستسلك مساراً مختلفاً تماماً لو غادر مايوركا للانضمام إلى توتنهام عام 2002، وهو في الحادية والعشرين من عمره، واختار توتنهام بدلاً من ذلك ضم روبي كين من ليدز يونايتد.

لم يكن قراراً سيئاً، لكن إيتو واصل تسجيل 31 هدفاً في 62 مباراة بالدوري الإسباني على مدار الموسمين التاليين، قبل أن يحقق نجاحاً باهراً مع برشلونة وإنتر ميلان وغيرهما.

** ريفالدو

بعد 3 سنوات فقط من فوزه بجائزة الكرة الذهبية، غادر ريفالدو برشلونة في صفقة انتقال حر عام 2002، مستقطباً اهتمام أندية طموحة حول العالم. وكان من بينها توتنهام، الذي لم يمض على ملكيته لشركة ENIC سوى عام واحد، وأوضح ريفالدو قراره بالانضمام إلى ميلان في رسالة إلى المدرب آنذاك جلين هودل. وكان قراره مبرراً، ففي موسمه الكامل الوحيد في سان سيرو، فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.

** راؤول

عندما كان خواندي راموس مدرباً لتوتنهام، أجرى محادثات مع مهاجم ريال مدريد الأسطوري راؤول، كان ذلك قبل عام من رحيل الإسباني نهائياً عن الميرينجي، حيث سجل 228 هدفاً في الدوري الإسباني في 550 مباراة.

وكان للاثنين وكيل أعمال واحد، وكثيراً ما كان راؤول يعرب عن إعجابه بكرة القدم الإنجليزية. لكن فترة راموس في وايت هارت لين كانت قصيرة، وكان قد رحل منذ زمن بعيد عندما غادر راؤول ريال مدريد عام 2010 إلى شالكه.

** لويس سواريز

وزعم هاري ريدناب أنه أرسل كشافين لمراقبة لويس سواريز في آياكس بهدف ضمه إلى شمال لندن، وكان تقييمهم أنه قد يكون مشابهاً جداً لرافائيل فان دير فارت، وليس الشريك المثالي للهولندي.

انقض ليفربول على سواريز، وتعاقد معه بديلاً لفرناندو توريس، سجل سواريز 69 هدفاً في 110 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز، قبل أن يرسخ مكانته كأحد أعظم مهاجمي العصر الحديث في برشلونة.

** ديفيد بيكهام

واستمرت الشائعات حول انضمام ديفيد بيكهام يوماً ما إلى النادي الذي شجعه جده طوال مسيرته الكروية. وكان يناير 2011 أقرب ما اقترب به من التوقيع لتوتنهام.

ثم انتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي، حيث تدرب بيكهام لفترة وجيزة مع النادي للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدوري الأميركي. وترددت تكهنات قوية بانتقاله على سبيل الإعارة قصيرة الأجل، لكن ذلك لم يتحقق. واستمر في اللعب مع جالاكسي، ليخوض 50 مباراة أخرى قبل أن ينهي مسيرته في باريس سان جيرمان عام 2013.

** كاكا

ولا يزال يناير 2012 سوق انتقالات يثير غضب جماهير توتنهام. ورغم ارتباط اسمه بكاكا وكارلوس تيفيز ولويك ريمي، لم ينضم إلى شمال لندن سوى الثنائي لويس ساها وريان نيلسن المتقدمين في السن.

** إيدن هازارد

وبنى توتنهام سمعة طيبة في التعاقدات الذكية مع لاعبي الدوري الفرنسي خلال تلك الحقبة. وكادوا أن يضموا إيدن هازارد، ارتبط اسم البلجيكي مرارا وتكرارا بالانتقال إلى وايت هارت لين بين عامي 2010 وانتقاله النهائي إلى تشيلسي عام 2012، وبدا هازارد منفتحاً على الانتقال، بل وصرح بذلك للصحافة، لكنه اختار في النهاية ستامفورد بريدج.

** أنطوان جريزمان

أبرم توتنهام 7 تعاقدات في صيف 2013. لكن تلك الفترة تُذكر باللاعبين الذين فاتتهم الصفقات أكثر من اللاعبين الذين تعاقدوا معهم. كان أنطوان جريزمان واحداً منهم، ويقال إنه كان محل إعجاب المدرب آنذاك أندريه فيلاس بواش، وبدلا من ذلك، تعاقد توتنهام مع إريك لاميلا. لم يرتق اللاعب الأرجنتيني، الذي عانى من الإصابات، إلى مستوى التوقعات، بينما تألق جريزمان مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ليصبح أحد أعظم لاعبي الدوري الإسباني، ويتوج بكأس العالم مع فرنسا عام 2018.

** جاك جريليش

مع تراجع أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ونقص الأموال، حاول توتنهام إغراء جاك جريليش، الذي ورد أنه متاح مقابل حوالي 25 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت.

لكن مع تردد توتنهام بشأن التفاصيل، أنقذ ملاك جدد من أصحاب المليارات فيلا، ولم يعد بحاجة إلى بيعه. قاد جريليش الفريقَ للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي للنادي، محققاً الثلاثية في موسم 2022-2023.

** باولو ديبالا

في هذه المناسبة، وافق توتنهام بالفعل على تقييم يوفنتوس البالغ 64 مليون جنيه إسترليني لباولو ديبالا في صيف عام 2019، مع ذلك، كانت حقوق صور ديبالا مملوكة لطرف ثالث، وتردد توتنهام في دفع المبلغ المقدر بـ 15 مليون جنيه إسترليني اللازم لحل المشكلة قبل انتهاء المهلة. استمر ديبالا في يوفنتوس، وفاز بلقبه الخامس في الدوري الإيطالي ذلك الموسم، ثم انتقل إلى روما مجاناً في عام 2022.