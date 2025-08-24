الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سيميوني: جماهير أتلتيكو مدريد «مُحقّة» في الاستياء والإحباط!

سيميوني: جماهير أتلتيكو مدريد «مُحقّة» في الاستياء والإحباط!
24 أغسطس 2025 13:43

 
مدريد (رويترز)

قال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إن الجماهير محقة تماماً في الشعور بالإحباط تجاه الفريق بعد تعادله 1-1 على ملعبه أمام إلتشي الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، رغم تقدمه في النتيجة.
وتقدم أتلتيكو عن طريق ألكسندر سورلوث، ثم أدرك رافا مير هدف التعادل لإلتشي، ليبقى أتلتيكو مدريد، الذي خسر على ملعب إسبانيول الأسبوع الماضي، من دون فوز في الدوري ويقبع في المركز الثالث عشر في الترتيب.
وكان أتلتيكو مدريد، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي، متقدماً أيضاً في مباراته أمام إسبانيول، لكنه خسر بعد تلقيه هدفين متأخرين من ميجيل روبيو وبيري ميا.
ورداً على سؤال بشأن استياء المشجعين من النتائج، قال سيميوني للصحفيين: «إنهم محقون، نحن في نفس موقفهم».
وأضاف: «فعلنا كل شيء للفوز بالمباراة، ولم نتمكن من ذلك، نبذل كل ما في وسعنا للاستفادة القصوى من إمكانيات لاعبينا، أنا متأكد أننا سنحقق النتائج التي نرجوها بالهدوء والصبر والعمل الجاد».
وتابع: «لا يمكننا أن نحيد عن هذا المسار، لعبنا مباراتين كنا نستحق أن نحقق فيهما أكثر من ذلك، صحيح أننا تعادلنا، وأننا لسنا سعداء، وكان يتعين علينا الفوز، لكننا نسير في الطريق الذي يجب أن نكون عليه».
يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ألافيس يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني. 

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
