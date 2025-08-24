الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي الدولي» يتوج أبطال «مدارس الشطرنج»

«أبوظبي الدولي» يتوج أبطال «مدارس الشطرنج»
24 أغسطس 2025 14:09

أبوظبي (وام)

اختتم مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بنسخته الـ 31، والذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، 4 بطولات أمس.
وتوج سعيد أحمد الخوري، المدير التنفيذي للنادي، الفائزين بحضور عدد من مسؤولي الدول المشاركة في النسخة الحالية للمهرجان.
وشهدت بطولة المدارس مشاركة 592 لاعباً ولاعبة من مختلف مدارس الدولة، وزعت على فئات عمرية لكلا الجنسين، من أعمار 7، و 9 سنوات، و11 و13 و15 و17 سنة، وتم تكريم 48 لاعباً ولاعبة حققوا أفضل النتائج في جميع الفئات التنافسية.
وتصدر اللاعب أليار شيرلييف من شركة لومينوس للتدريب بطولة الشركات العاملة في الدولة، بمشاركة 122 لاعباً ولاعبة، محققاً 7 نقاط كاملة من سبع جولات، وجاء ثانياً اللاعب جوليوس دي راموس من شركة "سي 21" القابضة محرزاً 6 نقاط.
وتنافس 15 لاعباً في بطولة الدومينو المستحدثة في النسخة الحالية، وتصدرها غلام مانافوف من أذربيجان برصيد 5 نقاط، وجاء ثانياً مواطنه فايق كازيموف محققاً 4 نقاط.
كما شارك 13 لاعباً ولاعبة في بطولة الشيكر المستحدثة أيضاً، وحصدت اللاعبة الهندية زيانا سينج المركز الأول برصيد أربع نقاط ونصف النقطة، وجاء ثانياً الشاد عبداللييف من أذربيجان، مسجلاً أربع نقاط، وثالثاً عبادو شيان من الفلبين برصيد ثلاث نقاط ونصف النقطة.
وأقيمت على هامش فعاليات المهرجان أمس، المباراة الاستعراضية للأستاذ الدولي الكبير زافين اندرياسن من أرمينيا ضد 20 لاعباً في الوقت نفسه، وشهدت منافسة قوية ومستويات متطورة.

مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©