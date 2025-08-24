الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دبا الحصن يختتم معسكر القاهرة بنتائج متميزة

دبا الحصن يختتم معسكر القاهرة بنتائج متميزة
24 أغسطس 2025 14:09

 
دبا الحصن (الاتحاد)

عادت بعثة فريق دبا الحصن لكرة القدم، بعد اختتام معسكره الخارجي في مصر، والذي استمر 20 يوماً، ضمن التحضيرات للموسم الجديد، وجرت التدريبات في أجواء مثالية سادها الالتزام والانضباط والروح الجماعية العالية، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ برنامج مكثف شمل تدريبات بدنية وتكتيكية يومية، إلى جانب خوض 4 مباريات ودية قوية، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.
وحقق الفريق نتائج متميزة خلال التجارب، بداية من الفوز الكبير على الشمس 4-1، وكرر النتيجة ذاتها في اللقاء الثاني أمام الاتصالات، وواصل دبا الحصن أداءه الإيجابي بالفوز على العدالة السعودي بهدف، في ثالث مبارياته، قبل أن يختتم المعسكر بتعادل مثير أمام الزوراء 3-3، في مباراة شهدت ندية كبيرة من الطرفين.
وأكد محمد عبدالله الطربان الحمودي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم، أن المعسكر الخارجي في القاهرة جاء ناجحاً بجميع المقاييس، مشيداً بروح الالتزام والانضباط التي أظهرها اللاعبون طوال فترة الإعداد، والتي تعكس الجدية في التحضير للموسم الجديد، كما أشار إلى أن المكاسب الفنية والبدنية تُشكّل قاعدة صلبة لانطلاقة الفريق في منافسات الدوري.
من جانبه، عبّر الجهازان الفني والإداري للفريق عن ارتياحهما الكبير لما تحقق من أهداف خلال المعسكر، مؤكدين أن الفريق شهد تطوراً واضحاً على مستوى الانسجام بين اللاعبين وارتفاعاً ملحوظاً في المعدل اللياقي، ما يُعد مؤشراً إيجابياً للمستقبل القريب.
وشدد الجهاز الفني على أن المرحلة المقبلة تشهد الاستمرار في العمل بنفس الروح العالية، مع التركيز على تصحيح بعض الجوانب الفنية وتكثيف الجرعات التدريبية، لضمان دخول الفريق في أجواء المنافسات الرسمية بأفضل صورة ممكنة.
الجدير بالذكر أن معسكر دبا الحصن في القاهرة يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم، حيث يُعوّل النادي على تقديم مستويات متميزة تعكس طموحاته بالمنافسة بقوة في المسابقات المحلية.

الإمارات
دبا الحصن
مصر
دوري الدرجة الأولى
