الرياضة

روسيا والدومينيكان يجهزان الأردن لمونديال 2026

روسيا والدومينيكان يجهزان الأردن لمونديال 2026
24 أغسطس 2025 14:15

عمان(أ ف ب)

يدخل منتخب الأردن لكرة القدم الإثنين معسكره التدريبي الأول، تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسيخوض وصيف بطل آسيا ضمن خطة الإعداد مباراتين وديتين، في موسكو أمام روسيا يوم 4 سبتمبر، وأمام جمهورية الدومينيكان في عمان في التاسع من الشهر ذاته.
وكشف الجهاز الفني لمنتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي، عن تواجد أبرز نجوم الفريق في التجمع الحالي ضمن القائمة الأولية التي ضمت 32 لاعباً، في مقدمتهم موسى التعمري جناح رين الفرنسي ويزن النعيمات مهاجم العربي القطري.
وضمت القائمة ثلاثي حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، وإضافة إلى اللاعبين: عبدالله نصيب، يزن العرب، يوسف أبو الجزر، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، مهند خيرالله، سعد الروسان، أدهم القريشي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، أنس بدوي، عصام السميري، خالد زكريا، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان، محمد أبو زريق، عارف الحاج، عبدالله الشعيبات، رزق بني هاني، يزن النعيمات. وقرر سلامي استدعاء كابتن الفريق المصاب إحسان حداد لمرافقة النشامى، من أجل مواصلة برنامجه التأهيلي بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب.
وتنطلق تدريبات النشامى الفنية والبدنية مساء الاثنين في عمان، بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن يستمر التجمع حتى السبت 30 الجاري، قبل المغادرة في اليوم التالي إلى روسيا لمواجهة أصحاب الأرض، ثم العودة إلى عمان لمواجهة ضيفه منتخب جمهورية الدومينيكان.
ويتطلع الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للنشامى، تأهباً للمشاركة ببطولة كأس العرب في قطر في ديسمبر، ومنافسات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
يذكر أن الأردن حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال القادم.

منتخب الأردن
كأس العالم
