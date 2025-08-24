تن هاج: بالعمل والهدوء سيعود ليفركوزن

برلين (د ب أ)

أعرب إريك تن هاج، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، عن حزنه بعد الخسارة في أولى مبارياته بالدوري الألماني «بوندسليجا»، أمام هوفنهايم 1/ 2 أمس السبت. وقال إن هناك الكثير من العمل ينتظر الفريق. وقال عقب خسارة أمس: «يجب أن نحافظ على هدوئنا، ومواصلة العمل، واستغلال كل يوم».

وقال قائد الفريق روبرت أندريش إنه لا يمكنه تذكر الكثير من الفرص لفريق هوفنهايم في المباراة، وأضاف: «ولكن لا يمكنني أيضاً أن أتذكر الكثير من الفرص لنا. لذلك لم يكن ما قدمناه كافياً للفوز».

وتولى تن هاج تدريب ليفركوزن خلفاً لتشابي ألونسو، الذي رحل عن الفريق برفقة العديد من اللاعبين في مقدمتهم فلوريان فيرتز، وجوناثان تاه وجرانيت تشاكا، وجيريمي فريمبونج ولوكاس هراديكي. كل هؤلاء كانوا ساعدوا ليفركوزن في فوزه التاريخي بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا من دون هزيمة في 2024، وفي العام التالي ساعدوا الفريق في احتلال المركز الثاني بالدوري.

وبدأ تن هاج حقبته مع ليفركوزن بالفوز 4/ صفر على زونينوف جروساسباخ في الكأس، ولكن الفريق لم يتمكن من تحقيق نفس النجاح في مباراته الأولى بالدوري هذا الموسم.

وقال جاريل كوانساه المنضم لدورتموند هذا الصيف: «بالطبع نحن لا نتواجد في المكان الذي كنا نريد التواجد فيه، ولكن طالما نعمل بكد، سنصل لما نريد الوصول إليه. سنبذل أقصى ما في وسعنا لتحسين الأخطاء التي وقعنا فيها اليوم». وكان كوانساه ضمن مجموعة من أربعة لاعبين شاركوا للمرة الأولى في الدوري الألماني، واللاعبون الآخرون هم إرنست بوكو، وكريستيان كوفاني، وكلاوديو إتشيفيري. وسينقل ليفركوزن تركيزه حالياً على مباراته الثانية بالدوري أمام فيردر بريمن التي تقام السبت المقبل، والتي قال عنها أندريش إن الفريق يريد حصد نقاطها كاملة.