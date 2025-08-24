الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«يد الشارقة» تستعد للموسم الجديد في قطر

24 أغسطس 2025 15:07

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ فريق الشارقة لكرة اليد تدريباته اعتباراً من الغد خلال المعسكر الخارجي في قطر، والذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري، استعداداً للموسم الجديد والذي ينطلق بمسابقة كأس الوطن يوم السادس من سبتمبر المقبل، ثم تليها مباراة كأس السوبر الإماراتي يوم 12 سبتمبر المقبل.
ويعتبر هذا المعسكر السريع بالعاصمة القطرية الدوحة بمثابة تجهيز للملك الشرقاوي «بطل آسيا»، قبل خوض غمار منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2025» في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين.
ويشتمل برنامج المعسكر الخارجي على تدريبات صباحية ومسائية، ومن المتوقع خوض الشارقة مباراتين وديتين، لتحقيق مزيد من الانسجام بين اللاعبين والتعود على أسلوب المدرب البرازيلي ماركوس تاتا، وللوقوف على جاهزية كافة العناصر قبل بداية المنافسات الرسمية.

