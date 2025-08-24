«مراسلة سكاي» تعتذر للاعب فيردر بريمن

فرانكفورت (د ب أ)

اضطرت كاثرينا كلاينفيلد، مراسلة شبكة «سكاي سبورتس»، للاعتذار إلى ماركو فريدل، قائد فيردر بريمن، بعد موقف محرج تسببت فيه خلال مقابلة تلفزيونية، عقب مباراة فريقه ضد آينتراخت فرانكورت بالدوري الألماني. وخسر بريمن 1/ 4 أمام فرانكفورت، يوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الألماني، فيما استضافت كلاينفيلد، قائد بريمن لتجري معه حواراً على أنه أحد لاعبي فرانكفورت، بسبب قيامه باستبدال قميصه مع ميكايل زيترر حارس المنافس، عقب المباراة.

وتسبب هذا الموقف المحرج لمراسلة «سكاي سبورتس» في أن تعتذر عن الخطأ غير المقصود، بعدما بدأت تحاور لاعب بريمن على أنه أحد لاعبي الفريق المنتصر فرانكفورت. وقالت كاثرين كلاينفيلد لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد: «الموقف كان محرجاً وغير جيد بالنسبة لي، أتمنى أن يتذكره ماركو (فريدل) بابتسامة لاحقاً. وكان قائد بريمن قد أحرج مراسلة سكاي سبورتس عندما بدأت تتحدث إليه على أنه أحد لاعبي فرانكفورت، حيث قال بابتسامة ساخرة:»أنا لاعب من فيردر بريمن«، لتعتذر المراسلة عن الخطأ الذي وقعت فيه.

وأضافت كاثرين:»قبل المباراة أجريت حواراً مع ماركو فريدل في حافلة الفريق، لكن اختلط علي الأمر بسبب قميص فرانكفورت الذي كان يرتديه بعد ذلك«. وبدا قائد بريمن غاضباً من هذا الخطأ، حيث قال:»لم أتوقع أن يحدث شيء مثل هذا«. وأضاف اللاعب:»لقد تحدثت إلى السيدة قبل المباراة بنحو 90 دقيقة لأن اللقاء الإعلامي كان مطلوباً على نحو عاجل، في غرفة ملابس الفريق" وحاولت كلاينفيلد أن تتدارك الموقف خلال المقابلة لكن الأمر بدا محرجاً أن تستمر في محاورة اللاعب بعد أن أخطأت في هويته.