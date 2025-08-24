الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»

«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
24 أغسطس 2025 17:15

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم انتهاء قمة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين بين الوحدة وشباب الأهلي بالتعادل السلبي، إلا أن الأرقام تؤكد تفوق كبير للعنابي صاحب الأرض والجمهور في هذا اللقاء.
وتفوق الوحدة في عدد الركنيات التي وصلت إلى خمس ركنيات، فيما تحصل «الفرسان» على ركنيتين فقط، الأمر الذي يؤكد تفوق كبير للوحدة في الشق الهجومي، وفي التواجد داخل الثلث الدفاعي لضيفه في هذا اللقاء.
وأظهر الوحدة تفوقاً كاسحاً في عدد العرضيات خلال اللقاء، حيث عكس لاعبو العنابي 27 كرة عرضية طوال اللقاء، فيما كان للاعبي شباب الأهلي 14 عرضية فقط، وهو ما يعني تفوق أصحاب الأرض بضعف العدد تقريباً.
ولم تكن العرضيات والركنيات مكمن تفوق «العنابي» في هذا اللقاء فقط، حيث سدد لاعبو الوحدة 11 تسديدة على مرمى حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، فيما سدد لاعبو «الفرسان» خمس مرات فقط على مرمى زايد الحمادي حارس الوحدة، وهو أقل من نصف عدد تسديدات أصحاب السعادة.
وكانت إحصائيات الشوط الأول قد كشفت عن رقم صادم بالنسبة لشباب الأهلي، حيث لم يسدد الفريق أي تسديدة على مرمى «العنابي»، الأمر الذي يعني غياب شبه تام هجومياً خلال الحصة الأولى.
من جانبه أبدى خوسيه مورايس مدرب الوحدة، سعادته بما قدمه فريقه خلال المباراة، مؤكداً أن لاعبيه أثبتوا أن لديهم الكثير ليقدموه على مدار الموسم، لاسيما وأن الظهور بشكل قوي وأفضل من منافس بحجم شباب الأهلي حامل اللقب، يؤكد أن الوحدة سيذهب بعيداً.
وأكد أن لاعبيه صنعوا العديد من الفرص أمام مرمى المنافس، لكن لم يكن التوفيق حليفهم في اللمسة الأخيرة، وعزا ذلك إلى بداية الموسم وأن ذلك وارد في كرة القدم، ومن الطبيعي إهدار الفرص لكن الشيء الجيد أن الفرص موجودة ويتم صناعتها.
على الطرف الآخر أظهر باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه خلال المباراة، مؤكداً أن التعادل نتيجة عادلة وفقاً لمجريات اللقاء ومعطياته، خاصة بعدما خاض الفريق اللقاء بعشرة لاعبين قبل النهاية بخمس دقائق وفي وقت صعب للغاية.
وأشاد سوزا بمستوى فريق الوحدة، مشيراً إلى أن فريق رائع يتميز بقدرات فنية كبيرة على الصعيد التكتيكي، وأن ما قدمه الوحدة أجبر لاعبيه على التراجع وعدم القدرة على الهجوم خاصة في الشوط الأول.

 

الوحدة
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
