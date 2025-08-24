الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«شجار غرفة الملابس» ينقل رو إلى بولونيا

«شجار غرفة الملابس» ينقل رو إلى بولونيا
24 أغسطس 2025 16:12

روما (رويترز)

أعلن بولونيا الإيطالي التعاقد مع المهاجم الإنجليزي جوناثان رو قادماً من أولمبيك مرسيليا.
ونشر النادي الإيطالي على موقعه بالإنترنت صورة للاعب (22 عاماً) أثناء التوقيع على العقد، ولم يذكر تفاصيل عن الصفقة سواء فيما يتعلق بالمدة أو المقابل المادي.
وانضم رو إلى أولمبيك مرسيليا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الفرنسي، في أغسطس 2024. وشارك معه في 31 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة.
ووقعت مشاجرة بين رو ولاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو بعد خسارة مرسيليا صفر-1 أمام استاد رين هذا الشهر، رغم أن الفريق المضيف لعب بعشرة لاعبين في الشوط الأول.
وقال مرسيليا الأسبوع الماضي إنه وضع رابيو ورو على قائمة الانتقالات، بسبب "سلوك غير مقبول" في غرفة الملابس بعد الخسارة أمام استاد رين.
ودعم روبرتو دي تسيربي مدرب مرسيليا القرار، وقال إن النادي اتخذ القرار الصحيح.
وشارك المهاجم الإنجليزي عدة مرات مع منتخب بلاده تحت 21 عاماً وفاز معه ببطولة أوروبا هذا العام، إذ سجل الهدف الحاسم في المباراة النهائية أمام ألمانيا. 

بولونيا
مارسيليا
أدريان رابيو
