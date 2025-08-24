ريتشارليسون يتمسك بتوتنهام «الممتع» مع فرانك

لندن (د ب أ)

أعرب ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن استمتاعه بالعمل تحت قيادة توماس فرانك، المدير الفني الجديد للفريق، في نادٍ لا يرغب أبداً في الرحيل عنه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ريتشارليسون «28 عاماً» شارك في 24 مباراة وسجل خمسة أهداف في موسم 2024/ 2025 الذي تعرض فيه للإصابات، والذي تجددت بعده للشائعات المتعلقة بشأن مستقبل اللاعب. وتمت الإشارة إلى أن ريتشارليسون كان من المحتمل أن يصبح جزءاً من صفقة تبادلية في محاولة توتنهام للتعاقد مع إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس، لكن المهاجم لم تكن لديه أبداً أي نية لمغادرة توتنهام.

وأوضح اللاعب البرازيلي الدولي هذا الأمر لفرانك في أول يوم من توليه تدريب الفريق، وقام المدرب الجديد بدعم اللاعب.

وقال ريتشارليسون عن هذه المحادثة: «كانت مهمة للغاية. منذ الوصول إلى هنا، في كل مرة تفتح فيها فترة الانتقالات، يتم وضع اسمي بين اللاعبين الذين يمكن أن يرحلوا، سواء العودة للبرازيل، أو إلى أي مكان».

وأردف:«ولكن كان تركيزي منصباً دائماً على توتنهام، ولم أجر أي محادثة بشأن رحيلي. أنا أعيش فترة جيدة». وأكد:«أتمنى مواصلة العمل الجاد، وأن أحصل على الفرصة لتقديم أفضل ما عندي».

وتألق ريتشارليسون تحت قيادة فرانك، حيث قدم عرضاً رائعاً في كأس السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان، وبعدها سجل هدفين في فوز توتنهام على بيرنلي 3/ صفر في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. كما مرر اللاعب البرازيلي الدولي الكرة العرضية التي سجل منها بيرنان جونسون الهدف الافتتاحي لفريقه أمام مانشستر سيتي، أمس السبت.

وقال ريتشارليسون لوسائل إعلام برزايلية:«سعيد للغاية بعودتي. بعد فترة طويلة، تمكنت من المشاركة في فترة الإعداد بشكل كامل». وأضاف:«منذ مباراة سان جيرمان ألعب بمستوى ثابت، وهو شيء لم أكن قادراً على فعله منذ فترة، لذلك تمكنت من الاعتياد على هذا النسق». وأردف:«تمكنت من تقديم مباراة جيدة وهذه نتيجة فترة الإعداد التي كانت جيدة للغاية بالنسبة لي».

وأكد:«الآن، أريد أن أتمكن من مواصلة اللعب بهذه الطريقة». وأوضح:«كانت هناك الكثير من الاجتماعات تحت قيادة فرانك، ولكني أحب هذا، اجتماعات يومية». وأكد:«أنا أقوم بتحسين الجانب التكتيكي، وأنا أتدرب بشكل جيد للتطور، أتمنى أن يصبح هذا مفيداً من أجل مدافعينا». وسيسعى توتنهام لتحقيق انتصار آخر عندما يستضيف بورنموث السبت المقبل.