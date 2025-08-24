الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريتشارليسون يتمسك بتوتنهام «الممتع» مع فرانك

ريتشارليسون يتمسك بتوتنهام «الممتع» مع فرانك
24 أغسطس 2025 16:27

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد.. «التعادل المخيّب»!

أعرب ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن استمتاعه بالعمل تحت قيادة توماس فرانك، المدير الفني الجديد للفريق، في نادٍ لا يرغب أبداً في الرحيل عنه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ريتشارليسون «28 عاماً» شارك في 24 مباراة وسجل خمسة أهداف في موسم 2024/ 2025 الذي تعرض فيه للإصابات، والذي تجددت بعده للشائعات المتعلقة بشأن مستقبل اللاعب. وتمت الإشارة إلى أن ريتشارليسون كان من المحتمل أن يصبح جزءاً من صفقة تبادلية في محاولة توتنهام للتعاقد مع إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس، لكن المهاجم لم تكن لديه أبداً أي نية لمغادرة توتنهام.
وأوضح اللاعب البرازيلي الدولي هذا الأمر لفرانك في أول يوم من توليه تدريب الفريق، وقام المدرب الجديد بدعم اللاعب.
وقال ريتشارليسون عن هذه المحادثة: «كانت مهمة للغاية. منذ الوصول إلى هنا، في كل مرة تفتح فيها فترة الانتقالات، يتم وضع اسمي بين اللاعبين الذين يمكن أن يرحلوا، سواء العودة للبرازيل، أو إلى أي مكان».
وأردف:«ولكن كان تركيزي منصباً دائماً على توتنهام، ولم أجر أي محادثة بشأن رحيلي. أنا أعيش فترة جيدة». وأكد:«أتمنى مواصلة العمل الجاد، وأن أحصل على الفرصة لتقديم أفضل ما عندي».
وتألق ريتشارليسون تحت قيادة فرانك، حيث قدم عرضاً رائعاً في كأس السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان، وبعدها سجل هدفين في فوز توتنهام على بيرنلي 3/ صفر في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. كما مرر اللاعب البرازيلي الدولي الكرة العرضية التي سجل منها بيرنان جونسون الهدف الافتتاحي لفريقه أمام مانشستر سيتي، أمس السبت.
وقال ريتشارليسون لوسائل إعلام برزايلية:«سعيد للغاية بعودتي. بعد فترة طويلة، تمكنت من المشاركة في فترة الإعداد بشكل كامل». وأضاف:«منذ مباراة سان جيرمان ألعب بمستوى ثابت، وهو شيء لم أكن قادراً على فعله منذ فترة، لذلك تمكنت من الاعتياد على هذا النسق». وأردف:«تمكنت من تقديم مباراة جيدة وهذه نتيجة فترة الإعداد التي كانت جيدة للغاية بالنسبة لي».
وأكد:«الآن، أريد أن أتمكن من مواصلة اللعب بهذه الطريقة». وأوضح:«كانت هناك الكثير من الاجتماعات تحت قيادة فرانك، ولكني أحب هذا، اجتماعات يومية». وأكد:«أنا أقوم بتحسين الجانب التكتيكي، وأنا أتدرب بشكل جيد للتطور، أتمنى أن يصبح هذا مفيداً من أجل مدافعينا». وسيسعى توتنهام لتحقيق انتصار آخر عندما يستضيف بورنموث السبت المقبل.

توتنهام
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©