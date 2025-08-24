سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة

لندن (د ب أ)

يعتقد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن هواية فريقه، التي ظهرت مع بداية الموسم، في استقبال الأهداف بعد إجراء التبديلات مجرد مصادفة - على الأقل في الوقت الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد تقدم ليفربول 2/ صفر على بورنموث في الجولة الماضية، واستبدال الظهيرين ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونح، الذي يغيب عن الفريق لمدة شهر بسبب إصابة في أوتار الركبة، بعد مرور 60 دقيقة، تمكّن أنطوان سيمينيو من تسجيل هدفين كان أولهما في الدقيقة 60.

وقبلها بأسبوع في مباراة الدرع الخيرية قام سلوت باستبدال كورتيس جونز والمهاجم الجديد هوجو إيكيتيكي، وتعادل إسماعيلا سار لكريستال بالاس، بعدها بست دقائق.

وقال سلوت: «معظم التبديلات التي أجريتها في المباراة كانت بسبب عدم الجاهزية البدنية، ولاعبين لم يشاركوا في فترة الإعداد بالكامل».

وأضاف: «لذلك، على سبيل المثال، هوجو إيكيتيكي، الذي استبدلته مرتين، يحتاج للتأقلم على الدوري الإنجليزي، خاصة أنه منضم من الدوري الألماني، كما أنه غاب عن جزء من فترة الإعداد، وأنت تريد أن تحافظ على جاهزيته في المباريات المقبلة والأسابيع والأشهر المقبلة أيضاً».

وأردف: «في بعض الأحيان تحتاج لوضع هذا في الحسبان، رغم أن ذلك ربما يكون صعباً على مشجع أو ناقد لأنهم يفكرون فقط في أنك بحاجة للفوز بهذه المباراة».

وأكد: «نعم، نحتاج للفوز بهذه المباراة، ولكن نحتاج للحفاظ على جاهزتيهم لما تبقى من مباريات في الموسم أيضاً، ولدينا لاعبون على مقاعد البدلاء يمتلكون نفس مستوى اللاعبين الذين يبدأون المباريات، لذلك تحتاج لاستخدام فريقك».

وأوضح: «أرى أن تلقينا للأهداف بعد إجراء التبديلات مجرد مصادفة، ولكن الوقت سيوضح ما إذا كنت مخطئاً أم لا». وأكمل:«ولكن، من الناحية الأخرى، سجلنا أيضاً هدفاً بعد تبديل، اثنين بالمناسبة، من فيديريكو كييزا ومحمد صلاح». وازداد الحماس الخاص بمباراة ليفربول مع نيوكاسل، التي تقام غداً الاثنين، بسبب الوضع الذي يحيط بألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، اللاعب الذي كان ليفربول يهدف لضمه، والذي يتدرب بمفرده حالياً بعدما رفض نيوكاسل 110 ملايين جنيه إسترليني لرحيله.