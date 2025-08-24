«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»

عصام السيد (أبوظبي)

عزز مهر جودلفين "سوفرينتي" المنحدر من نسل "انتو مسشيف"، مكانته كأفضل خيول في عمر الثلاث سنوات في الولايات المتحدة بفوزٍ ساحقٍ في سباق ترافرس ستيكس للفئة الأولى.

وواجه نجم جودلفين، أربعة منافسين فقط، محققاً فوزه الثالث في الفئة الأولى، وأظهر أداءً رائعاً في ساراتوجا، محققاً فوزه الرابع على التوالي بجهد رائع آخر بقيادة الفارس جونيور ألفارادو.

وتصدر الحصان "ماجنيتيود"، الفائز بسباق ديربي أيوا، بإشراف بن كورتيس، معظم السباق، لكن "براكيت باستر" تقدم عليه في آخر فورلونجين ونصف، لكن الفائز بسباقات "ليستد" لم يتمكن من الحفاظ على الصدارة طويلاً، حيث انطلق "سوفرينتي" من المنعطف الأخير في المركز الثاني قبل أن يتفوق عليه بفارق عشرة أطوال.

وكان هذا أكبر فارق فوز في مسيرة "سوفرينتي"، ودليلاً على هيمنته على جيل سباقات الخيول الكلاسيكية، بعد فوزه في سباقي كنتاكي ديربي وبلمونت ستيكس هذا العام.

وأصبح "سوفرينتي"، أول حصان منذ "ثندر جالتش" عام 1995 يُكمل ثلاثية الفئة الأولى، ومنح المدرب بيل موت، المقيم في نيويورك، فوزه الأول في سباق ترافرس ستيكس في محاولته الرابعة عشرة.

وقال الفارس ألفارادو، الذي كان يستمتع بفوزه الأول في السباق، لصحيفة "بلود هورس": عندما استدرتُ نحو المستقيم، كنتُ أعرف إلى حد ما موقفي معه، عندما طلبت منه الانطلاق، كان تجاوبه رائعاً للغاية.

"هذا حصان العمر، جميع انتصاراتي الكبيرة كانت بفضله، لا يسعني إلا أن أشكر جودلفين وبيل على ثقتهما بي وتمكيني من ركوب هذه الخيول الجميلة."

ولا يزال "سوفرينتي" الحصان الوحيد الذي هزم "جورناليزم" الفائز بسباقي بريكنيس وهاسكل ستيكس، والذي يدربه مايكل مكارثي، متفوقاً عليه في كنتاكي ديربي وبيلمونت، ولكن قد تُقام مواجهة مثيرة في الأول من نوفمبر، إذا اجتمع الثنائي مجدداً في مواجهة مثيرة في بطولة كأس البريدرز الكلاسيكي.

وقال مايكل باناهان، مدير سباقات الخيول الأصيلة في جودلفين: "كان ترافرس هدفنا في منتصف الصيف، وبعد أن حقق ما حققه اليوم، فإن المكان المنطقي التالي الذي سنتوجه إليه هو بطولة كأس البريدرز الكلاسيكي، طالما أنه يُقدم أداءً جيدًا كما يُريد بيل، فسيكون هذا هو المكان الذي سنصل إليه."