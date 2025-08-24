الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»

«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»
24 أغسطس 2025 17:30

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أميركا المفتوحة» تنطلق قبل الأوان!
انقلاب حافلة في نيويورك ومقتل 5 أشخاص

عزز مهر جودلفين "سوفرينتي" المنحدر من نسل "انتو مسشيف"، مكانته كأفضل خيول في عمر الثلاث سنوات في الولايات المتحدة بفوزٍ ساحقٍ في سباق ترافرس ستيكس للفئة الأولى.
وواجه نجم جودلفين، أربعة منافسين فقط، محققاً فوزه الثالث في الفئة الأولى، وأظهر أداءً رائعاً في ساراتوجا، محققاً فوزه الرابع على التوالي بجهد رائع آخر بقيادة الفارس جونيور ألفارادو.
وتصدر الحصان "ماجنيتيود"، الفائز بسباق ديربي أيوا، بإشراف بن كورتيس، معظم السباق، لكن "براكيت باستر" تقدم عليه في آخر فورلونجين ونصف، لكن الفائز بسباقات "ليستد" لم يتمكن من الحفاظ على الصدارة طويلاً، حيث انطلق "سوفرينتي" من المنعطف الأخير في المركز الثاني قبل أن يتفوق عليه بفارق عشرة أطوال.
وكان هذا أكبر فارق فوز في مسيرة "سوفرينتي"، ودليلاً على هيمنته على جيل سباقات الخيول الكلاسيكية، بعد فوزه في سباقي كنتاكي ديربي وبلمونت ستيكس هذا العام.
وأصبح "سوفرينتي"، أول حصان منذ "ثندر جالتش" عام 1995 يُكمل ثلاثية الفئة الأولى، ومنح المدرب بيل موت، المقيم في نيويورك، فوزه الأول في سباق ترافرس ستيكس في محاولته الرابعة عشرة.
وقال الفارس ألفارادو، الذي كان يستمتع بفوزه الأول في السباق، لصحيفة "بلود هورس": عندما استدرتُ نحو المستقيم، كنتُ أعرف إلى حد ما موقفي معه، عندما طلبت منه الانطلاق، كان تجاوبه رائعاً للغاية.
"هذا حصان العمر، جميع انتصاراتي الكبيرة كانت بفضله، لا يسعني إلا أن أشكر جودلفين وبيل على ثقتهما بي وتمكيني من ركوب هذه الخيول الجميلة."
ولا يزال "سوفرينتي" الحصان الوحيد الذي هزم "جورناليزم" الفائز بسباقي بريكنيس وهاسكل ستيكس، والذي يدربه مايكل مكارثي، متفوقاً عليه في كنتاكي ديربي وبيلمونت، ولكن قد تُقام مواجهة مثيرة في الأول من نوفمبر، إذا اجتمع الثنائي مجدداً في مواجهة مثيرة في بطولة كأس البريدرز الكلاسيكي.
وقال مايكل باناهان، مدير سباقات الخيول الأصيلة في جودلفين: "كان ترافرس هدفنا في منتصف الصيف، وبعد أن حقق ما حققه اليوم، فإن المكان المنطقي التالي الذي سنتوجه إليه هو بطولة كأس البريدرز الكلاسيكي، طالما أنه يُقدم أداءً جيدًا كما يُريد بيل، فسيكون هذا هو المكان الذي سنصل إليه."

جودلفين
نيويورك
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©