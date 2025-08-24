«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين

معتز الشامي (أبوظبي)



يكتب التوجولي لابا كودجو «قناص» العين فصلاً جديداً في تاريخ «الزعيم»، هدافاً لا يشق له غبار، بعد هدفيه في شباك دبا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «القاطرة» رصيده في البطولة إلى 121 هدفاً، ليجدد مكانته «أيقونة هجومية» لا غنى عنها في تشكيلة العين، وقائداً لهجومه في الدوري، بعدما واصل هوايته المفضلة في هز الشباك، وأثبت أنه «الرقم الصعب» في الخط الأمامي لـ «البنفسج».

ويبدو أن الموسم الحالي سيشهد تحطيم أرقاماً استثنائية من جانب لابا الذي أصبح يحتاج إلى 3 أهداف، ليتساوى مع أحمد عبد الله «الهداف التاريخي» للعين في الدوري وله 124 هدفاً، ويحتل لابا المركز الثاني في القائمة «121 هدفاً»، متفوقاً على أسامواه جيان «الثالث» وله 95 هدفاً، ويأتي ماجد العويس في المركز الرابع «86 هدفاً».

وبعد تسجيله في الجولة الأولى، واصل لابا بدايته القوية هذا الموسم بهدفين جديدين، رفعا رصيده إلى 121 هدفاً بقميص العين، ولم يكن إنجازه في الجولة الثانية سوى امتداد لمسار خاص مع التاريخ، وفي الجولة الأولى كان لابا على موعد مع إنجاز استثنائي، بعدما دوّن اسمه بحروف بارزة مسجلاً الهدف رقم 9000 في تاريخ «دوري المحترفين»، منذ انطلاقته موسم 2008-2009، ليصبح اللاعب الذي يفتتح فصلاً جديداً في مسيرة المسابقة، وكأن كرة القدم تكافئه دائماً بفرص استثنائية، تُضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات.

ومنذ انضمامه إلى العين في «صيف 2019»، أثبت لابا أنه أكثر من مجرد مهاجم، بل قائد يصنع الفارق باستمرار، وبجانب معدل تهديفي مذهل يقارب الهدف في كل مباراة، يتمتع بقدرة على التحرك الذكي، وفتح المساحات لزملائه، ما جعله «حجر الزاوية» في الخط الأمامي للفريق، و«مصدر رعب» دائم لدفاع المنافسين، وتشير إحصائياته إلى أنه مرشح للمنافسة بقوة على لقب هداف الموسم الذي سبق وأن تُوج به 4 مرات منذ وصوله إلى «كتيبة البنفسج».

وأكد لابا بعد هدفيه في شباك دبا أن الفريق يسير بخطوات ثابتة هذا الموسم، وقال «نلعب دائماً بروح الانتصار، وهدفنا إسعاد جماهير العين والعودة بالنقاط كاملة، وحققنا ذلك بالفعل، ونواصل على طريق الفوز دائماً».

أما عن أرقامه هذا الموسم، وبخلاف تسجيل 3 أهداف في مباراتين، لمس لابا الكرة 50 مرة خلال مباراتين، وأرسل منها 3 عرضيات، وتمريرة مؤثرة واحدة، ونسبة تمريرات صحيحة بلغت 11 تمريرة بدقة 100%، وسدد على المرمى 5 مرات، بينما جاءت أهدافه الثلاثة جميعها من داخل المنطقة، وارتكبت ضده 5 أخطاء، بينما أرتكب خطأ واحداً فقط.