الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»

الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
24 أغسطس 2025 17:29

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد
الإمارات وأنغولا.. توجّه فاعل نحو بناء شراكة استراتيجية


أعلن ممثل الإمارات، فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد لدورة انتخابية ثالثة.
جاء إعلان ترشح الرحماني، بعد اعتماد الاتحاد الدولي الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 أكتوبر المقبل، على أن تُعقد بعدها اجتماعات الجمعية العمومية في العاصمة الفرنسية باريس.
وعلى مدار 8 أعوام منذ توليه الرئاسة عام 2017، اضطلع الرحماني بجهود كبيرة لتطوير سباقات الخيل العربية، وأولى اهتماماً كبيراً بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في الإمارات، ليجعلها الأغلى عالمياً، وعقد شراكات مع دول منتجة، وتعزيز التصنيف الدولي للخيل العربية.
كما تم اعتماد برنامج دعم صغار المربين والمنتجين الدوليين، ورفع عدد السباقات في دول عدة، من بينها بلجيكا، وهولندا، والسويد، وإيطاليا، وألمانيا، والسعودية، وتونس، وبولندا، والبرازيل، وروسيا، وتركيا.

الإمارات
فيصل الرحماني
الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©