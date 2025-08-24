الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»



أبوظبي (وام)



أعلن ممثل الإمارات، فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد لدورة انتخابية ثالثة.

جاء إعلان ترشح الرحماني، بعد اعتماد الاتحاد الدولي الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 أكتوبر المقبل، على أن تُعقد بعدها اجتماعات الجمعية العمومية في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلى مدار 8 أعوام منذ توليه الرئاسة عام 2017، اضطلع الرحماني بجهود كبيرة لتطوير سباقات الخيل العربية، وأولى اهتماماً كبيراً بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في الإمارات، ليجعلها الأغلى عالمياً، وعقد شراكات مع دول منتجة، وتعزيز التصنيف الدولي للخيل العربية.

كما تم اعتماد برنامج دعم صغار المربين والمنتجين الدوليين، ورفع عدد السباقات في دول عدة، من بينها بلجيكا، وهولندا، والسويد، وإيطاليا، وألمانيا، والسعودية، وتونس، وبولندا، والبرازيل، وروسيا، وتركيا.