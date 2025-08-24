الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة تنطلق 28 أغسطس

بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة تنطلق 28 أغسطس
24 أغسطس 2025 17:31

 
فيصل النقبي (كلباء)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كلباء الدولية لطائرة الشباب عن تفاصيل النسخة الجديدة، التي تقام من 28 إلى 31 أغسطس الجاري، بتنظيم نادي كلباء، ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، وإشراف اتحاد الكرة الطائرة.
وتشهد البطولة مشاركة الهلال السعودي (أشبال وناشئين)، وكاظمة الكويتي (أشبال)، ودار كليب البحريني (أشبال وناشئين)، وصحار العُماني (ناشئين)، إلى جانب منتخبات الشارقة (أشبال 1 وأشبال 2 وناشئين)، وفريقي الأشبال والناشئين بنادي كلباء.
جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر النادي، بحضور ممثلي الاتحاد والمجلس والأندية المشاركة، وأكد راشد بن فريش الكندي، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة تمثل منصة لتلاقي المواهب وتطويرها، منسجمة مع رؤية حاكم الشارقة في جعل الرياضة رسالة حضارية.
وأشار الكندي إلى أن البطولة ستقام بمستوى تنظيمي مميز، متضمنة فعاليات جماهيرية وعروضاً مصاحبة، داعياً جماهير كلباء والإمارة إلى الحضور والاستمتاع بالمنافسات.

 

الإمارات
كلباء
الكرة الطائرة
الهلال السعودي
كاظمة الكويتي
البحرين
عمان
