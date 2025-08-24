ماركيز يقترب من معادلة القياسية في «الدراجات النارية»!

بالاتونفولدفار (أ ف ب)



تابع الإسباني مارك ماركيز (دوكاتي) زحفه بقوة نحو إحراز لقب بطل العالم في الدراجات النارية لفئة موتو جي بي للمرة السابعة بتحقيق فوزه السابع تواليا الأحد في جائزة المجر الكبرى على حلبة بالاتونفولافار.

والفوز هو العاشر لماركيز هذا الموسم من اصل 17 سباقاً، وبات الدراج الإسباني على بعد 3 انتصارات توالياً لمعادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية المسجل باسم الإسباني الآخر خورخي مارتين العام الماضي، عندما تُوج بطلاً للعالم.

وتقدم ماركيز البالغ 32 عاماً على مواطنه بيدرو أكوستا، والإيطالي ماركو بيتزيكي (ابريليا)، أما بطل العالم الحالي الإسباني خورخي مارتين (أبريليا) حل رابعاً، بعد أن انطلق من المركز السادس عشر.

ووسع ماركيز الفارق في صدارة بطولة العالم بينه وبين شقيقه الأصغر أليكس ماركيز إلى 175 نقطة قبل نهاية الموسم بثمانية سباقات، علماً بأن الأخير حل في المركز الرابع عشر في السباق.

عاد السباق إلى المجر للمرة الأولى منذ عام 1992، ولم يحقق فيه ماركيسز انطلاقة جيدة، لأنه كان يفقد توازنه عندما ارتطم ببيتزيكي عند المنعطف الثاني، وتراجع إلى المركز الثالث.

وبعد أن صعد إلى المركز الثاني على حساب الإيطالي فرانكو موريديلي، خاض ماركيز لعبة القط والفأر مع بيتزيكي، حيث تبادلا الصدارة إلى أن نجح الإسباني في تخطي الإيطالي في مطلع اللفة الحادية عشرة، وحافظ عليها ليجتاز خط الوصول بفارق واضح عن منافسيه.