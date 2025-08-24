الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلان يرفض لاعب باير ليفركوزن لـ«الشكوك البدنية»!

ميلان يرفض لاعب باير ليفركوزن لـ«الشكوك البدنية»!
24 أغسطس 2025 18:05

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن ميلان الإيطالي، لن يتعاقد مع فيكتور بونيفاس، لاعب باير ليفركوزن الألماني، بسبب شكوك حول قدرته البدنية.
وذكر تقرير لمجلة «كيكر» الألمانية أن ميلان قرر اتخاذ موقف حذر، بعدما خضع اللاعب لأربعة فحوص طبية في المدينة الإيطالية، وقام ميلان بإبلاغ ليفركوزن بالقرار. وأصيب بونيفاس بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال فترة تواجده مع فريق بودو جليمت النرويجي.
وفي الموسم الماضي غاب عن تشكيلة الفريق مرات عدة بسبب مشاكل عضلية، كما غاب أيضا عن فترة الإعداد للموسم الحالي.
وذكرت التقارير أن ميلان وليفركوزن اتفقا على انتقال اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو (9. 5 مليون دولار)، مع وجود خيار يتيح لميلان شراء اللاعب بشكل نهائي العام المقبل مقابل 24 مليون يورو.
وانضم بونيفاس «24 عاماً» لفريق ليفركوزن قبل عامين، قادماً من فريق سان خليوزي البلجيكي، وساعد الفريق في الفوز بثنائيته التاريخية (الدوري والكأس) بدون خسارة في أول موسم له.
وابتعد بونيفاس عن التشكيل الأساسي في ليفركوزن، حيث يفضل إريك تن هاج، المدير الفني، الاعتماد على باتريك شيك، الذي لعب أغلب مباريات الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة تشابي ألونسو، المدير الفني السابق.
وارتبط اسم بونيفاس بالانتقال لنادي النصر السعودي في يناير الماضي، ولكن لم تتم الصفقة. 

 

الدوري الإيطالي
ميلان
الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
