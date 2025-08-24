الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شتوتجارت لا يخشى انهيار العلاقة مع بايرن ميونيخ!

شتوتجارت لا يخشى انهيار العلاقة مع بايرن ميونيخ!
24 أغسطس 2025 18:58

 
شتوتجارت (د ب أ)

قال ألكسندر فيرله، رئيس نادي شتوتجارت، إنه لا يرى ناديه فائزاً في معركته مع بايرن ميونيخ، من أجل الحفاظ على مهاجمه فولتيماد.
ورفض شتوتجارت ثلاثة عروض تقدم بها بايرن ميونيخ لضم فولتيماد، والذي يستمر عقده مع الفريق حتى عام 2028، من دون أن تبدأ المفاوضات، وكانت قيمة العرض الأخير حوالي 60 مليون يورو (70 مليون دولار).
وأضاف فيرله في تصريحات لقناة «فيلت»: «الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة، والأمر يتعلق بأهدافنا على المستوى الرياضي، نريد خوض موسم ناجح بوجود فولتيماده وأكدنا ذلك في العديد من المناسبات، ولا أعرف إذا كان هناك من يصدق ذلك لأن الحديث مستمر بشأن الأمر».
وأكد فيرله أن الأمر منتهي وسيظل كذلك، حتى في حال تقديم بايرن ميونيخ لعرض أفضل في الأسبوع الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل.
وقال فيرله، إنه لا يخشى من تأثير ذلك الأمر على العلاقة بين الناديين.
وكان بايرن ميونيخ قدم العديد من التنازلات، بما في ذلك التنازلات المالية لشتوتجارت، فيما يتعلق بفترة الإعارة التي يقضيها الحارس ألكسندر نوبل، والتي بدأت عام 2023 وتتواصل في الموسم الجديد.
وأضاف فيرله: «لا أعتقد أن هناك علاقة بين الأمرين، نحن سعداء بوجود ألكسندر وأنه يلعب معنا في الموسم الجديد، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث في الصيف المقبل».

الدوري الألماني
البوندسليجا
شتوتجارت
بايرن ميونيخ
