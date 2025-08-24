إنجلترا تهدد يامال بـ «تقويم أسنان» و«تربية شارب»!



لندن (أ ب)



أغمض ماكس دومان عينيه، ونظر إلى السماء ثم انحنى، ومسح العشب بيديه، ودخل الملعب راكضاً، في سن الخامسة عشرة و235 يوماً، أصبح دومان رسمياً لاعباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك بديلاً في الشوط الثاني من المباراة التي اكتسح فيها أرسنال فريق ليدز يونايتد بخمسة أهداف.

وأثار دخول دومان في الدقيقة 64 حماساً كبيراً في «ملعب الإمارات»، حيث تدرك جماهير أرسنال تماماً حجم الموهبة التي أمامه.

وقال الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بعد مباراة ليدز عن دومان، الذي قد يكون بمثابة رد إنجلترا على نجم إسبانيا وبرشلونة الشاب لامين يامال «هناك شاب هنا لا يتردد إطلاقاً، وهو مقتنع تماماً بأنه في الخامسة عشرة من عمره، يمكنه تقديم أداء متميز، وهو أمر لم أشهده في حياتي من قبل».

وأضاف «بالنسبة لنا، إنه يجلب لنا الفرح والعاطفة، وهو أمر آخر يجعل عملنا رائعاً».

ويرتدي دومان تقويم أسنان، ولا تكمن أكبر صعوباته في اللعب ضد رجال بالغين، بل في تربية شاربه.

لقد ولد دومان في تشيلمسفورد، وهي مدينة في مقاطعة إسيكس، شمال شرق لندن، وانضم إلى أرسنال في سن الخامسة في مايو 2015.

وظهر دومان للمرة الأولى مع فريق أرسنال تحت 18 عاماً في سن 13 عاماً، وأصبح أصغر هداف في دوري أبطال أوروبا للشباب في سن 14 عاماً، عندما كان يلعب مع فريق تحت 19 عاماً.

كان دومان لا يزال في الرابعة عشرة من عمره عندما طلب منه أرتيتا التدرب مع فريق أرسنال الأول في ديسمبر من العام الماضي، وتألق في جولة النادي التحضيرية للموسم في آسيا خلال المواجهتين أمام ميلان ونيوكاسل.

وترك دومان بصمته خلال مباراة ليدز بحصوله على ضربة جزاء سجل منها فيكتور جيوكيريس هدفاً.

ويحتل دومان المركز الثاني في قائمة أصغر اللاعبين ظهوراً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف زميله لاعب أرسنال إيثان نوانيري، الذي كان عمره 15 عاماً و181 يوماً، عندما دخل بديلاً ضد برينتفورد في سبتمبر 2022.

هناك ثلاثة لاعبين فقط شاركوا في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت سن 16 عاماً، اللاعب الآخر هو جيريمي مونجا، الذي لعب مع ليستر سيتي في الموسم الماضي بعمر 15 عاماً و271 يوماً.

لقد اضطر مونجا إلى ارتداء قميص من دون راع لأن قميص ليستر كان برعاية منصة ألعاب عملات رقمية عبر الإنترنت.

وشارك دومان مع منتخب إنجلترا تحت 16 عاماً العام الماضي، وسرعان ما اختير للمشاركة مع منتخب تحت 17 عاماً في بطولة أوروبا التي أقيمت في ألبانيا في مايو، ليصبح أصغر هداف في البطولة عندما سجل هدفاً ضد منتخب التشيك. بدأ دومان جميع مباريات إنجلترا الثلاث في دور المجموعات، لكن الفريق لم يتأهل للأدوار الإقصائية.

يبلغ دومان 16 عاماً في 31 ديسمبر، وعندها فقط سيسمح له باللعب في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي سيكون جاهزاً للمشاركة في الأدوار الإقصائية التي تبدأ في فبراير، إذا قرر أرتيتا الاعتماد عليه.

تنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على أنه «يسمح بتسجيل اللاعبين البالغين من العمر 16 عاماً في القائمة الثانية للأندية، إذا كانوا مسجلين لدى النادي المشارك خلال العامين السابقين دون انقطاع»، ويعد دومان مؤهلاً لذلك.

أصغر لاعب شارك في دوري أبطال أوروبا هو يوسوفا موكوكو، المهاجم الذي لعب مع بوروسيا دورتموند في مباراة دور المجموعات ضد زينيت سانت بطرسبرج الروسي في ديسمبر 2020، بعد 18 يوماً فقط من عيد ميلاده السادس عشر.

كان يامال يبلغ من العمر 16 عاماً و68 يوماً عندما شارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أمام ضيفه أنتويرب في سبتمبر 2023.

لم يكن أرتيتا وحده من أشاد بدومان، فقد قال عنه مدافع أرسنال، جورين تيمبر، بعد مباراة ليدز: «أعتقد أن الجميع يدركون إمكاناته، اللعب ضد لاعبين كبار أمر ممتع، إنه لاعب ممتع للمشاهدة، وللجمهور أيضاً».

في مارس، وصف ديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال، دومان بأنه «خيالي»، لكنه أكد في الوقت ذاته: «قد تكون أفضل لاعب في الخامسة عشرة من عمره في البلاد، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك ستبقى كذلك حتى سن الثامنة عشرة، لذا عليك أن تكون متعطشاً، وأن تواصل العمل، وأن تواصل بذل الجهد».