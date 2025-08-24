سان جيرمان يعير سانشيز إلى باناثينايكوس



باريس (د ب أ)



أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إعارة لاعبه البرتغالي ريناتو سانشيز البالغ من العمر 28 عاماً إلى باناثينايكوس اليوناني حتى نهاية الموسم.

وانضم سانشيز إلى سان جيرمان قادماً من ليل في صيف 2022، قبل إعارته إلى روما الإيطالي وبنفيكا البرتغالي خلال الموسمين الماضيين.

وذكر سان جيرمان في بيان «يتمنى باريس سان جيرمان لريناتو سانشيز موسماً جيداً».

وبعد سعي طرابزون سبور التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، قرر اللاعب، الذي خاض 27 مباراة مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الانتقال إلى باناثينايكوس.

ويرتبط سانشيز بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2027، علماً بأن عقد إعارته إلى باناثينايكوس لا يتضمن خيار الشراء.