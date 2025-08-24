الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان يعير سانشيز إلى باناثينايكوس

سان جيرمان يعير سانشيز إلى باناثينايكوس
24 أغسطس 2025 19:34

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لوريان يضرب رين بـ «رباعية»
أوباميانج بطل «حفل الخماسية» في مارسيليا


أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إعارة لاعبه البرتغالي ريناتو سانشيز البالغ من العمر 28 عاماً إلى باناثينايكوس اليوناني حتى نهاية الموسم.
وانضم سانشيز إلى سان جيرمان قادماً من ليل في صيف 2022، قبل إعارته إلى روما الإيطالي وبنفيكا البرتغالي خلال الموسمين الماضيين.
وذكر سان جيرمان في بيان «يتمنى باريس سان جيرمان لريناتو سانشيز موسماً جيداً».
وبعد سعي طرابزون سبور التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، قرر اللاعب، الذي خاض 27 مباراة مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الانتقال إلى باناثينايكوس.
ويرتبط سانشيز بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2027، علماً بأن عقد إعارته إلى باناثينايكوس لا يتضمن خيار الشراء.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
باناثينايكوس
اليونان
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©