انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد السلة



علي معالي (دبي)



عقدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، لاختيار مجلس الإدارة الجديدة للدورة الانتخابية 2024-2028، وذلك في مقر الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، وشهدت اكتمال النصاب القانوني، بحضور 18 نادياً، وفاز عبد اللطيف الفردان مرشح نادي الشارقة بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية، كما فازت بالتزكية أيضاً غالية عبدالله المازمي مرشح مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بعضوية مجلس الإدارة عن العنصر النسائي.

وأجريت الانتخابات بين 6 مرشحين لاختيار 5 فقط، وأسفرت عن فوز محمد صالح مرشح الحمرية وحمدان سعيد مرشح الجزيرة، وفريد القيواني مرشح النصر بأعلى الأصوات «18 صوتاً»، وإبراهيم محمد عباس حتاوي مرشح شباب الأهلي «16 صوتاً»، وعلي حسن الأميري مرشح البطائح «13 صوتاً»، في حين حصل منصور الهاشمي مرشح العين على 7 أصوات.

وعبر عبد اللطيف الفردان عن سعادته بثقة الجمعية العمومية وتزكيته للدورة الجديدة، وقال: «الشكر موصول لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على دعمهما للرياضة والرياضيين، وإلى رؤساء الاتحاد السابقين ومجالس الإدارة، وخاصة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي الذي تعلمنا منه الكثير».