الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أميركا المفتوحة» تنطلق قبل الأوان!

«أميركا المفتوحة» تنطلق قبل الأوان!
24 أغسطس 2025 19:55

 
نيويورك (رويترز)

أخبار ذات صلة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
البنتاغون يخطط لنشر «الحرس الوطني» في شيكاغو


انطلقت بطولة أميركا المفتوحة للتنس قبل يوم واحد من موعدها المعتاد اليوم الأحد، ضمن جدول زمني جديد وموسع، إذ تقام منافسات القرعة الرئيسية لآخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام على مدار 15 يوماً في ظل شعبيتها الكبيرة بين جماهير نيويورك المعروفة بحماسها.
وسيقام الدور الأول في منافسات فردي الرجال والسيدات على مدار ثلاثة أيام بدلاً من يومين كما جرت العادة في السنوات الماضية، مما يتيح دخول نحو 70 ألف متفرج إضافي، بعد تسجيل حضور قياسي لثلاث سنوات متتالية.
واستمتعت الجماهير واللاعبون بأجواء مثالية في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس، حيث بلغت درجات الحرارة حوالي 75 درجة فهرنهايت (23.9 درجة مئوية) ويتضمن جدول مباريات الفترة الصباحية مشاركة عدد من الأسماء البارزة.
ومنتشياً بأكبر لقب في مسيرته في تورونتو، يفتتح الأميركي بن شيلتون المنافسات في ملعب آرثر آش بمواجهة القادم من بيرو والمتأهل من التصفيات إجناسيو بوسي.
ويأمل شيلتون في أن يصبح أول أميركي منذ 22 عاماً يحصد اللقب في فلاشينج ميدوز، إذ كان آندي روديك آخر من رفع الكأس في عام 2003.
وستواجه المصنفة الأولى والمدافعة عن اللقب أرينا سابالينكا، في الدور الأول السويسرية ريبيكا ماساروفا.
وتلعب الفائزة باللقب سابقا البريطانية إيما رادوكانو مع اليابانية المتأهلة من التصفيات إينا شيبهارا على ملعب لويس أرمسترونج، ويليها لقاء أميركي خالص بين المصنف الرابع تيلور فريتز ومواطنه إيميليو نافا.
ويتصدر نوفاك ديوكوفيتش، الحائز 24 لقباً في البطولات الكبرى، جدول مباريات الفترة المسائية على ملعب آش، حيث يواجه الأميركي ليرنر تيان، ثم تلعب جيسيكا بيجولا، التي بلغت نهائي 2024 أمام المصرية ميار شريف. 

التنس
أميركا
نيويورك
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©