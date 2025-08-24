الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب نوتنجهام يتحدى الشائعات!

مدرب نوتنجهام يتحدى الشائعات!
24 أغسطس 2025 20:22

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد.. «التعادل المخيّب»!


قال البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، إنه لا يرغب في مغادرة النادي.
وتحوم الشكوك حول مستقبل المدرب البالغ من العمر 51 عاماً، والذي ذكرت تقارير، إن علاقته باليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس تغيرت وإنهما لم يعودا بذلك القرب.
وقال سانتو في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «حينما يوجد الدخان توجد النار».
ولكن قبل مواجهة فريقه مع كريستال بالاس، والتي انتهت بالتعادل 1-1، أكد المدرب البرتغالي أنه لا يرغب في الرحيل.
وبسؤاله حول إذا ما كان يرغب في اتخاذ خطوة مغايرة قال سانتو: «هذا أمر غيري منطقي ونحن نركز على المباراة وهذا الشيء الأهم».
لكن مدرب وولفرهامبتون وتوتنهام السابق قال إنه سيناقش الأمر مع ماريناكيس وإيدو، رئيس شؤون كرة القدم بالنادي، حول صفقات الانتقالات.
وأضاف: «نعم هذا ما نحتاجه وسنفعل ذلك».
وكانت مصادر أكدت أن منصب نونو سانتو ليس في آمان وذلك رغم الإنجاز الذي تحقق الموسم الماضي بالتأهل للبطولات الأوروبية والفوز على برينتفورد في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.
ووفقاً للمصادر فإن حالة عدم اليقين داخل النادي امتدت إلى اللاعبين، والذين قيل إنهم على دراية بالأمر.

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نوتنجهام
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©