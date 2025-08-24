مدرب نوتنجهام يتحدى الشائعات!



لندن (د ب أ)



قال البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، إنه لا يرغب في مغادرة النادي.

وتحوم الشكوك حول مستقبل المدرب البالغ من العمر 51 عاماً، والذي ذكرت تقارير، إن علاقته باليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس تغيرت وإنهما لم يعودا بذلك القرب.

وقال سانتو في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «حينما يوجد الدخان توجد النار».

ولكن قبل مواجهة فريقه مع كريستال بالاس، والتي انتهت بالتعادل 1-1، أكد المدرب البرتغالي أنه لا يرغب في الرحيل.

وبسؤاله حول إذا ما كان يرغب في اتخاذ خطوة مغايرة قال سانتو: «هذا أمر غيري منطقي ونحن نركز على المباراة وهذا الشيء الأهم».

لكن مدرب وولفرهامبتون وتوتنهام السابق قال إنه سيناقش الأمر مع ماريناكيس وإيدو، رئيس شؤون كرة القدم بالنادي، حول صفقات الانتقالات.

وأضاف: «نعم هذا ما نحتاجه وسنفعل ذلك».

وكانت مصادر أكدت أن منصب نونو سانتو ليس في آمان وذلك رغم الإنجاز الذي تحقق الموسم الماضي بالتأهل للبطولات الأوروبية والفوز على برينتفورد في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.

ووفقاً للمصادر فإن حالة عدم اليقين داخل النادي امتدت إلى اللاعبين، والذين قيل إنهم على دراية بالأمر.