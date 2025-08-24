الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كولن.. «عودة ناجحة» في «البوندسليجا»

كولن.. «عودة ناجحة» في «البوندسليجا»
24 أغسطس 2025 20:25

برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
دورتموند يصدر فرماناً بعد مشادة والد بيلينجهام وكيهل!
شتوتجارت لا يخشى انهيار العلاقة مع بايرن ميونيخ!


حقق كولن عودة موفقة بين الكبار بعد موسم في الدرجة الثانية، وذلك بفوزه القاتل على مضيفه ماينز 1-0 في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.
وتأثر ماينز الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، ما سمح له بخوض مسابقة «كونفرنس ليج»، حيث خسر في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات أمام مضيفه روزنبورج النرويجي 1-2 (الإياب الخميس)، بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد بول نيبيل في الدقيقة 60 إثر خطأ على البولندي ياكوب كامينسكي.
وبدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل، قبل أن يخطف الوافد الجديد ماريوس بولتر هدف الفوز الأول لكولن في معقل ماينز ضمن منافسات الدوري منذ ديسمبر 2020 (1-0 أيضاً)، بتسجيله هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90 بكرة رأسية، بعد عرضية متقنة من لوكا والدشميدت.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
كولن
ماينز
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©