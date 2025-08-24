كولن.. «عودة ناجحة» في «البوندسليجا»

برلين (أ ف ب)



حقق كولن عودة موفقة بين الكبار بعد موسم في الدرجة الثانية، وذلك بفوزه القاتل على مضيفه ماينز 1-0 في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتأثر ماينز الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، ما سمح له بخوض مسابقة «كونفرنس ليج»، حيث خسر في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات أمام مضيفه روزنبورج النرويجي 1-2 (الإياب الخميس)، بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد بول نيبيل في الدقيقة 60 إثر خطأ على البولندي ياكوب كامينسكي.

وبدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل، قبل أن يخطف الوافد الجديد ماريوس بولتر هدف الفوز الأول لكولن في معقل ماينز ضمن منافسات الدوري منذ ديسمبر 2020 (1-0 أيضاً)، بتسجيله هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90 بكرة رأسية، بعد عرضية متقنة من لوكا والدشميدت.