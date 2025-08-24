الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رادوكانو.. «الفوز الأول» في «أميركا المفتوحة» بعد 4 سنوات!

رادوكانو.. «الفوز الأول» في «أميركا المفتوحة» بعد 4 سنوات!
24 أغسطس 2025 21:30

 
نيويورك (رويترز)

أخبار ذات صلة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
البنتاغون يخطط لنشر «الحرس الوطني» في شيكاغو


قطعت البطلة السابقة إيما رادوكانو خطوة للأمام نحو تجاوز إحباطاتها الأخيرة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وحققت أول انتصار لها في البطولة منذ رفع الكأس في عام 2021، بالتغلب على اليابانية إينا شيباهارا بنتيجة 6-1 و6-2 في الدور الأول.
ولم تتجاوز اللاعبة البريطانية الدور الأول في آخر مشاركتين لها في البطولة، بعدما حققت اللقب بعد تأهلها من التصفيات قبل أربع سنوات، لكنها كانت على الطريق الصحيح هذه المرة بأداء شبه مثالي أمام شيباهارا.
وستواجه في الدور القادم الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين المصنفة 24 فيرونيكا كوديرميتوفا والإندونيسية المتأهلة من التصفيات جانيس تجين.
وقالت رادوكانو التي انضمت إلى مدربها الجديد فرانسيسكو رويج في وقت سابق من هذا الشهر «إنه أول فوز لي هنا منذ عام 2021، لذا فهو مميز للغاية».
وأضافت «الدور الأول دائماً ما يكون صعباً، خاصة في البطولات الأربع الكبرى».
وانطلقت رادوكانو بقوة في المجموعة الافتتاحية ولم ترتكب سوى أربعة أخطاء سهلة، وفازت بأول خمسة أشواط، وصعبت منافستها اليابانية المتأهلة من التصفيات الأمور على نفسها بعد ارتكاب خطأين مزدوجين مبكرين.
وبدأت اللاعبة البريطانية المجموعة الثانية بقوة أيضا، وفازت بأول أربعة أشواط وأنقذت نقطة كسر الإرسال الوحيدة التي واجهتها في الشوط السادس، قبل أن تجبر منافستها على ارتكاب خطأ في نقطة المباراة من الخط الخلفي.
رفعت رادوكانو من مستواها هذا العام، إذ وصلت إلى قبل نهائي بطولة واشنطن المفتوحة الشهر الماضي، وتغلبت على المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا بعد ثلاث مجموعات في الدور الثالث من بطولة سينسناتي.
وقالت «أرى التقدم الذي حققته في ملعب التدريب، أشعر أنه يجب أن يؤدي إلى شيء ما».

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©