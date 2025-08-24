رادوكانو.. «الفوز الأول» في «أميركا المفتوحة» بعد 4 سنوات!



نيويورك (رويترز)



قطعت البطلة السابقة إيما رادوكانو خطوة للأمام نحو تجاوز إحباطاتها الأخيرة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وحققت أول انتصار لها في البطولة منذ رفع الكأس في عام 2021، بالتغلب على اليابانية إينا شيباهارا بنتيجة 6-1 و6-2 في الدور الأول.

ولم تتجاوز اللاعبة البريطانية الدور الأول في آخر مشاركتين لها في البطولة، بعدما حققت اللقب بعد تأهلها من التصفيات قبل أربع سنوات، لكنها كانت على الطريق الصحيح هذه المرة بأداء شبه مثالي أمام شيباهارا.

وستواجه في الدور القادم الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين المصنفة 24 فيرونيكا كوديرميتوفا والإندونيسية المتأهلة من التصفيات جانيس تجين.

وقالت رادوكانو التي انضمت إلى مدربها الجديد فرانسيسكو رويج في وقت سابق من هذا الشهر «إنه أول فوز لي هنا منذ عام 2021، لذا فهو مميز للغاية».

وأضافت «الدور الأول دائماً ما يكون صعباً، خاصة في البطولات الأربع الكبرى».

وانطلقت رادوكانو بقوة في المجموعة الافتتاحية ولم ترتكب سوى أربعة أخطاء سهلة، وفازت بأول خمسة أشواط، وصعبت منافستها اليابانية المتأهلة من التصفيات الأمور على نفسها بعد ارتكاب خطأين مزدوجين مبكرين.

وبدأت اللاعبة البريطانية المجموعة الثانية بقوة أيضا، وفازت بأول أربعة أشواط وأنقذت نقطة كسر الإرسال الوحيدة التي واجهتها في الشوط السادس، قبل أن تجبر منافستها على ارتكاب خطأ في نقطة المباراة من الخط الخلفي.

رفعت رادوكانو من مستواها هذا العام، إذ وصلت إلى قبل نهائي بطولة واشنطن المفتوحة الشهر الماضي، وتغلبت على المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا بعد ثلاث مجموعات في الدور الثالث من بطولة سينسناتي.

وقالت «أرى التقدم الذي حققته في ملعب التدريب، أشعر أنه يجب أن يؤدي إلى شيء ما».