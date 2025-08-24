أرسنال يتلقى أنباء إيجابية عن إصابة ساكا قبل مواجهة ليفربول



لندن (د ب أ)



تلقى أرسنال دفعة معنوية قوية، بعد التأكد من أن إصابة نجمه بوكايو ساكا، جناح الفريق، لن تبعده فترة طويلة، كما كان متوقعاً في البداية.

اضطر ساكا لمغادرة ملعب «الإمارات» في الشوط الثاني من فوز فريقه على ليدز يونايتد بنتيجة 5 - صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

غاب اللاعب الدولي الإنجليزي عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر ونصف في الموسم الماضي، بعد خضوعه لجراحة في أوتار الركبة اليمنى، وأثارت إصابته المخاوف من تكرار غيابه لفترة طويلة، بعد شكواه من آلام في أوتار الركبة اليسرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه رغم عدم تحديد مدة غياب ساكا «23 عاماً» عن الملاعب، لكن المؤشرات الأولية لتشخيص الإصابة تبدو إيجابية، ومن غير المتوقع غيابه لفترة طويلة مثلما حدث في الموسم الماضي.

ويستعد أرسنال لمواجهة من العيار الثقيل في ملعب أنفيلد أمام ليفربول، حامل اللقب، يوم الأحد المقبل.

وبخلاف ساكا تم استبدال مارتن أوديجارد قائد آرسنال بعد سقوطه على كتفه الأيمن خلال مواجهة ليدز يونايتد.

وتقرر استبعاد أوديجارد من المشاركة في حملة توقيع نجوم الفريق على هدايا تذكارية للجماهير في ملعب الإمارات، الإثنين، للتركيز على تنفيذ برنامج تعافيه.

ومن غير المتوقع أيضاً أن يغيب أوديجارد عن الملاعب لفترة طويلة.