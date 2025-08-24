الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال يتلقى أنباء إيجابية عن إصابة ساكا قبل مواجهة ليفربول

أرسنال يتلقى أنباء إيجابية عن إصابة ساكا قبل مواجهة ليفربول
24 أغسطس 2025 21:33

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول


تلقى أرسنال دفعة معنوية قوية، بعد التأكد من أن إصابة نجمه بوكايو ساكا، جناح الفريق، لن تبعده فترة طويلة، كما كان متوقعاً في البداية.
اضطر ساكا لمغادرة ملعب «الإمارات» في الشوط الثاني من فوز فريقه على ليدز يونايتد بنتيجة 5 - صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
غاب اللاعب الدولي الإنجليزي عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر ونصف في الموسم الماضي، بعد خضوعه لجراحة في أوتار الركبة اليمنى، وأثارت إصابته المخاوف من تكرار غيابه لفترة طويلة، بعد شكواه من آلام في أوتار الركبة اليسرى.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه رغم عدم تحديد مدة غياب ساكا «23 عاماً» عن الملاعب، لكن المؤشرات الأولية لتشخيص الإصابة تبدو إيجابية، ومن غير المتوقع غيابه لفترة طويلة مثلما حدث في الموسم الماضي.
ويستعد أرسنال لمواجهة من العيار الثقيل في ملعب أنفيلد أمام ليفربول، حامل اللقب، يوم الأحد المقبل.
وبخلاف ساكا تم استبدال مارتن أوديجارد قائد آرسنال بعد سقوطه على كتفه الأيمن خلال مواجهة ليدز يونايتد.
وتقرر استبعاد أوديجارد من المشاركة في حملة توقيع نجوم الفريق على هدايا تذكارية للجماهير في ملعب الإمارات، الإثنين، للتركيز على تنفيذ برنامج تعافيه.
ومن غير المتوقع أيضاً أن يغيب أوديجارد عن الملاعب لفترة طويلة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ليفربول
بوكايو ساكا
مارتن أوديجارد
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©