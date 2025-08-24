أياكس يستعيد توازنه في هولندا بـ «ثنائية»



أمستردام (د ب أ)



استعاد أياكس أمستردام توازنه وعاد لطريق الانتصارات بالفوز على ضيفه هيراكليس آلميلو بنتيجة 2 - صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد.

أنهى أياكس الشوط الأول متقدماً بهدف سجله ستيفن بيرجويس، بعد مرور 31 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب «يوهان كرويف» بالعاصمة أمستردام. وفي الشوط الثاني، عزز صاحب الأرض تقدمه بهدف آخر، سجله فوتر فيجورست في الدقيقة 87 .

ورفع أياكس أمستردام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، ليتجاوز كبوة تعادله في الجولة الماضية.

أما هيراكليس بقى بلا رصيد بعد خسارة ثالثة على التوالي ليبقى في ذيل الترتيب بالمركز الثامن عشر متخلفا بفارق الأهداف عن إكسلسيور، صاحب المركز السابع عشر.