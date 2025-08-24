الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مدرب إنتر ميلان يرشح نابولي للقب «الكالشيو»

مدرب إنتر ميلان يرشح نابولي للقب «الكالشيو»
24 أغسطس 2025 21:38

 
لندن (د ب أ)

وضع الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، المزيد من الضغوطات على كاهل فريق نابولي، وذلك قبل بداية مشوار فريقه ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسيخوض كيفو أول مباراة له في موسمه الأول مدرباً لفريق إنتر ميلان، وذلك بعد تعيينه في المنصب هذا الصيف.
وكان جابريلي أوريالي، المدير الرياضي لفريق نابولي قال إن إنتر ميلان هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الإيطالي، وذلك قبل بداية مشوار الأخير أمام تورينو الاثنين.
لكن كيفو رد على تلك التصريحات في مؤتمر صحفي بعد يوم من فوز نابولي على ساسولو2- صفر: «أعتقد أن البطل دائماً يكون المرشح للفوز باللقب».
وأضاف: «أوريالي صديق لي لكن مع الأموال التي أنفقها نابولي لتدعيم صفوفه واللاعبين الموجودين بالفعل منذ الموسم الماضي، أعتقد أنهم من ضمن المرشحين أيضاً». وحظي كيفو بنجاح كبير خلال فترة لعبه لإنتر ميلان، حيث فاز بثلاثة ألقاب بين عامي 2007 و2010 وتوج كذلك بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو يرغب في مواصلة النجاح مدرباً.
وأوضح المدرب الروماني: «أنا فخور كوني مدربا لإنتر ميلان، أنا على دراية بالمسؤولية الملقاة على عاتقي وما أحاول إضافته للفريق، وحينما تبذل كل ما بوسعك من وقت وطاقة ومعرفة فأن الأمور تكون أسهل، لا تعرف إذا كنت ستنجح أو لا، لكنني لا يمكنني الانتظار حتى بداية الموسم».
وأوضح كيفو: «التجربة تخبرنا بأننا نفضل اللعب على الانتظار، نحن سعداء ببداية الموسم الجديد، نشعر بهدوء وتحفز والملعب سيظهر إلى أين وصلنا».

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
نابولي
