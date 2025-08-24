الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد.. «التعادل المخيّب»!

مانشستر يونايتد.. «التعادل المخيّب»!
24 أغسطس 2025 21:48

 
لندن (أ ف ب)

فشل مانشستر يونايتد بتحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما انقاد إلى تعادل مخيّب أمام مضيفه فولهام 1-1 ضمن المرحلة الثانية.
وسجّل المهاجم البرازيلي لفولهام رودريجو مونيز بالخطأ في مرمى فريقه هدف يونايتد (58)، فيما منح البديل إيميل سميث رو التعادل لأصحاب الأرض (73).
وأدخل المدرب البرتغالي ليونايتد روبن أموريم تعديلاً واحداً على التشكيلة التي افتتح بها الموسم في الدوري الأسبوع الماضي أمام أرسنال (0-1)، بإقحامه الإيفواري أماد ديالو بدلاً من البرتغالي ديوجو دالوت، وأبقى على الوافدين الجديدين الكاميروني براين مبومو، والبرازيلي ماتيوس كونيا إلى جانب مايسون ماونت في الهجوم.
وكان كونيا قريباً من منح «الشياطين الحمر» هدف التقدم، إلا أن القائم الأيمن ردّ الكرة التي ركنها بيمناه أرضية زاحفة من مسافة قريبة (2).
وأضاع برونو فرنانديز فرصة ذهبية بإهداره ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفار)، إثر مسك المدافع النيجيري لفولهام كالفن باسي لماونت، سددها البرتغالي برعونة فوق مرمى الألماني برند لينو (38).
وكرّس الحارسان التركي ألتاي بايندير ليونايتد ولينو، نفسيهما نجمي الشوط الأول بالتصدي للعديد من الفرص الخطيرة أبرزها لكونيا (14) وللجناح النيجيري أليكس إيوبي (16).
ومنح مونيز التقدم للضيوف بعد تحويله بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه، رأسية الفرنسي ليني يورو بعد ركلة ركنية نفذها مبومو من الجهة اليمنى (58).
وطالب المدرب البرتغالي لفولهام ماركو سيلفا بإلغاء الهدف بعد تعرّض باسي للدفع من طرف يورو قبل ارتقاء الأخير ولعب الكرة برأسه، لكن الحكم احتسبه في ظل عدم تدخُل حكم الفيديو المساعد.
وأعاد سميث رو بعد دخوله بدقيقتين اللقاء إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل، بعدما تابع من مسافة قريبة عرضية إيوبي من الجهة اليسرى (73).

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أرسنال
برونو فيرنانديز
روبن أموريم
فولهام
