الريال ومبابي.. موعد مع العبور الثاني في طريق استعادة «الليجا»

مدريد (أ ف ب)

كان النجم الفرنسي كيليان مبابي على الموعد مجدداً وأهدى فريقه ريال مدريد وصيف البطل ومدربه الجديد تشابي ألونسو، فوزه الثاني توالياً في مستهل الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء على أرض ريال أوفييدو العائد بين الكبار بعد غياب طويل 3-0.

وكان مبابي خلف الفوز الأول للنادي الملكي في المرحلة الافتتاحية ضد أوساسونا على "سانتياجو برنابيو" من ركلة جزاء (1-0)، ثم سجل الأحد الهدفين الأولين في المواجهة الأولى بين الفريقين في الدوري، منذ أن تعادلا 1-1 في 10 يونيو 2001 على ملعب أوفييدو، الذي غادر منذ حينها "لا ليجا" ولم يعد إليها حتى هذا الموسم.

وقرر ألونسو إبقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء، مانحاً الفرصة لمواطنه رودريجو والوافد الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتوونو لتشكيل الخط الهجومي، بجانب مبابي وبمؤازرة من التركي أردا جولر.

وكان ريال الطرف الأفضل وحصل على فرص عدة لافتتاح التسجيل، أبرزها في الدقيقة 3 عبر رودريجو الذي وصلته الكرة من جولر، لكن الحارس أرون إسكانديل كان للبرازيلي بالمرصاد، ثم كرر الأمر في مواجهة فرصة مزدوجة للنادي الملكي عبر رودريجو وجولر (36).

وجاء الفرج لفريق ألونسو بعدها بثوان معدودة عبر مبابي الذي وصلته الكرة من جولر، فالتف بشكل رائع وتخلص من الرقابة قبل أن يسدد في الشباك (37).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول وبداية الثاني، فحاول ألونسو تنشيط الجبهة الهجومية بإدخال فينيسيوس بدلا من رودريغو والمغربي إبراهيم دياز بدلاً من ماستانتوونو (63).

وكان ريال قريباً من هدفه الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة قادها مبابي الذي مرر الكرة إلى دياز، فحضرها الأخير للأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، الذي كان في المكان المناسب للتسجيل لكن الحارس إسكانديل تألق في الدفاع عن مرماه (66).

وكاد أوفييدو أن يفاجئ ضيفه الملكي بهدف التعادل، لكن الحظ عاند الغاني كواسي سيبو، بعدما ارتدت تسديدته من القائم الأيسر (82)، لينتقل الخطر بعدها إلى الجهة المقابلة، حيث أضاف مبابي الهدف الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس (83)، ثم كان الفرنسي قريباً من الـ"هاتريك" لكن إسكانديل تألق في وجه تسديدة من مشارف منطقة الجزاء (85).

وبعد استبدال مبابي، كان البديل المصري هيثم حسن قريباً من تقليص الفارق لولا تألق الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا في الدفاع عن مرماه (89)، قبل أن يرد ريال بهدف ثالث سجله فينيسيوس بعد هجمة مرتدة وتمريرة عرضية من دياس (3+90).