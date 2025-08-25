«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات

نيويورك(أ ف ب)

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى وحاملة اللقب، إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على غرار المخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الحالم بلقبه الكبير الخامس والعشرين.

وفازت سابالينكا الباحثة أن تصبح أول لاعبة تحتفظ بلقب فلاشينج ميدوز منذ الأميركية سيرينا وليامز في 2014، على السويسرية ريبيكا ماساروفا 7-5 و6-1.

وقدمت البيلاروسية وجهين مختلفين في لقائها مع المصنفة 108 عالمياً، إذ عانت في المجموعة الأولى وخسرت فيها شوطاً على إرسالها وانتظرت حتى الشوط الثاني عشر لخلق الفارق وحسمه 7-5 على إرسال منافستها.

لكنها تسيّدت المجموعة الثانية بشكل تام وحسمتها 6-1 بعدما كسرت إرسال ماساروفا مرتين من أصل فرصتين أتيحتا لها، لتنهي اللقاء في ساعة و21 دقيقة وتتأهل إلى الدور الثاني للمرة العشرين توالياً في البطولات الكبرى، التي أحرزت فيها حتى الآن ثلاثة ألقاب في أستراليا (2023 و2024) وفلاشينج ميدوز (2024) وخسرت فيها النهائي ثلاث مرات أيضاً في فلاشينج ميدوز (2023) وأستراليا (2024) ورولان جاروس (2024).

وتلتقي سابالينكا في اختبارها التالي الروسية بولينا كوديرميتوفا، الشقيقة الصغرى لفيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 24 التي سقطت الأحد عند الحاجز الأول.

وحققت البريطانية إيما رادوكانو فوزها الأول في البطولة الأميركية منذ مشوارها المفاجئ عام 2021، حين أحرزت لقبها الكبير الأول والوحيد بتغلبها في النهائي على الكندية ليلى فرنانديز بعد انطلاقها من الأدوار التمهيدية، وجاء على حساب اليابانية إينا شيباهارا بسهولة تامة 6-1 و6-2.

واحتاجت رادوكانو التي خرجت من الدور الأول عامي 2022 و2024 فيما غابت عن نسخة 2023، إلى ساعة ودقيقتين فقط كي تتخطى عقبة اليابانية الصاعدة من التصفيات والمصنفة 64 عالمياً.

ومع انتظار المصنفين الأول والثاني عالمياً، الإيطالي يانيك سينر وغريمه الإسباني كارلوس ألكاراز، لخوض باكورة مبارياتهم، تركزت الأنظار لدى الرجال على ديوكوفيتش حامل 24 لقباً كبيراً قياسياً.

تألق ابن الثامنة والثلاثين محققاً الفوز على الأميركي الشاب ليرنر تيين 6-1، 7-6 (7-3)، 6-2، على ملعب أرثر آش، في أول مباراة رسمية بعد خسارته نصف نهائي ويمبلدون في يوليو.

حسم المجموعة الأولى بسهولة، لكن ابن التاسعة عشرة جره إلى شوط فاصل (تاي بريك) في الثانية حسمه ابن بلجراد، قبل أن يحسم ديوكوفيتش المباراة بعد ساعتين و25 دقيقة، بعد صعوبات بدنية.

قال الصربي الذي يلاقي الأميركي زاكاري سفايدا في الدور الثاني: "من الرائع العودة إلى نيويورك. أتمنى لو كنت في عمر ليرنر. عندما تصل إلى أواخر الثلاثينيات، يتعلق الأمر بكيفية الحفاظ على طاقتك. آمل في الاستمرار".

وتأهل الأميركيان تايلور فريتز وصيف البطل وبن شيلتون، المصنفان رابعاً وسادساً توالياً، إلى الدور الثاني بفوزهما على الأميركي الآخر إميليو نافا 7-5 و6-2 و6-3 والبيروفي إيغناسيو بوسي 6-3 و6-2 و6-4 تواليا.

في المواجهة الأولى، حسم فريتز الذي خسر نهائي العام الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر، المواجهة الأميركية البحتة مع نافا المصنف 101 عالمياً في ساعة 58 دقيقة، حاجزاً بطاقة الدور الثاني للمرة الثالثة تواليا في ملاعب فلاشينج ميدوز.

بدوره، احتاج شيلتون الذي وصل إلى نصف نهائي هذه البطولة عام 2023، حين انتهى مشواره على يد ديوكوفيتش المتوج لاحقاً باللقب، إلى ساعتين و7 دقائق كي يتفوق على بوسي، ابن الـ21 عاماً المصنف 135 عالمياً، بعدما كسر إرسال الأخير 4 مرات من أصل 13 فرصة أتيحت له، فيما أنقذ خمس فرص لمنافسه من أجل الكسر من أصل خمس.