أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول

معتز الشامي (أبوظبي)

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نيوكاسل يونايتد، في مباراته الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب "سانت جيمس بارك"، الليلة، ويسعى "الريدز" للثأر من هزيمته أمام "الماكبايس" في نهائي كأس كاراباو، الموسم الماضي، حيث حصد نيوكاسل أول لقب محلي له منذ 70 عاماً، ورغم غياب ألكسندر إيزاك، صاحب هدف الفوز في استاد ويمبلي، عن المباراة، فإن الكثير من الحديث سيكون عن المهاجم السويدي، بسبب أزمة رفض نيوكاسل انتقاله إلى ليفربول.

ومع عدم رغبة إيزاك في اللعب مع نيوكاسل مجدداً ورغبته في الانتقال إلى ليفربول، ستكون الأجواء في ملعب "سانت جيمس بارك" ليلة الاثنين مشحونة بالإثارة والحماس، وتتوقع شبكة "أوبتا فوز ليفربول بنسبة 44.1%، في حين تبلغ نسبة فوز نيوكاسل، 31.5%، لتصل نسبة انتهاء المباراة بالتعادل إلى 24.4%.

ورغم سخونة المباراة المتوقعة، كان "سانت جيمس بارك" مربحاً للغاية لـ"الريدز" في الآونة الأخيرة، حيث لم يهزم في نيوكاسل منذ عام 2015، محققاً 5 انتصارات و3 تعادلات في زياراته الثماني الأخيرة.

ويتمتع نجم ليفربول محمد صلاح بسجل مذهل ضد نيوكاسل، وضد أي فريق آخر يدربه إيدي هاو، ساهم الملك المصري بشكل مباشر في 18 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل، مسجلاً تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في كل من مبارياته الست الأخيرة ضدهم، وساهم صلاح في تسجيل 21 هدفاً (13 هدفاً و8 تمريرات حاسمة) في 14 مباراة فقط ضد بورنموث ونيوكاسل، بقيادة هاو، وفي المقابل، لم يسجل نيوكاسل أي هدف في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز في غياب إيزاك.

وفاز نيوكاسل بنهائي كأس كاراباو على ليفربول الموسم الماضي بنتيجة 2-1، لكن الريدز سيطر تماماً على سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار العقد الماضي، وآخر هزيمة مني بها الفريق كانت في ديسمبر 2015، بعد شهرين من تولي يورجن كلوب مسؤولية الفريق.

بينما فاز ليفربول في 12 مباراة وتعادل في 5 من أصل 17 مباراة في الدوري، كما فاز الريدز في مباراته السابقة بالدوري على ملعب أنفيلد، فبراير الماضي، جاء ذلك بعد تعادل الفريقين 3-3 في سانت جيمس بارك، ديسمبر الماضي.