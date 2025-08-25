الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد

الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
25 أغسطس 2025 08:49

معتز الشامي (أبوظبي)

تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع مضيفه فولهام، الأحد، حيث فشل فريق روبن أموريم مرة أخرى، في تحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم حتى الآن، وفشل يونايتد في الفوز في أي من مباراتيه الافتتاحيتين في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية فقط خلال آخر 11 موسماً، بعد أن فعل ذلك أيضاً في موسم 2022-2023.
وخسر يونايتد ضد أرسنال نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن قدم أداءً جيداً، لكن مباراة أخرى مرت دون أن يحقق يونايتد 3 نقاط كان في أمس الحاجة إليها.
ومنح هدف رودريجو مونيز العكسي الضيوف التقدم في ملعب كرافن كوتيدج، لكن إميل سميث رو دخل بديلاً ليحسم التعادل لأصحاب الأرض. كما أهدر قائد يونايتد، برونو فرنانديز، ركلة جزاء في الشوط الأول.
وكانت أول مباراة لأموريم مع يونايتد بعد انتقاله من سبورتينج لشبونة إلى أولد ترافورد، في إيبسويتش تاون، في 24 نوفمبر من العام الماضي، وأدار المدرب البرتغالي 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز في 7 منها فقط، وحصد 28 نقطة فقط خلال تلك المباريات الـ 29.
ولدى أموريم نسبة فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز تبلغ 24.1%، وهي نفس النسبة لمدرب مثل نيل وارنوك (فاز في 27 من أصل 112 مباراة)، والذي هبط مرتين من الدوري الإنجليزي الممتاز. من بين هذه الانتصارات السبع، كانت 3 مباريات ضد ساوثهامبتون وإبسويتش وليستر سيتي، وجميعها هبطت.
ومنذ بداية أبريل الماضي، حصد مانشستر يونايتد 6 نقاط أقل من جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى، بينما حصد ليستر سيتي، الذي يلعب الآن في دوري الدرجة الأولى، نقاطاً أكثر من تلك التي جمعها في تلك الفترة (8 نقاط).
ورغم الاستثمارات الضخمة خلال الصيف، حيث أنفق يونايتد ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني على تحسين خياراته الهجومية، بالتعاقد مع برايان مبيومو وماتيوس كونيا وبنجامين سيسكو، إلا أنهم ما زالوا يفتقرون إلى الإبداع الهجومي.
ولم يسدد الفريق سوى 10 تسديدات على المرمى في مباراتين ضد آرسنال وفولهام، بمعدل تسديدة واحدة كل 18 دقيقة تقريباً، ولم يسجلوا سوى هدف واحد. ولم يسجل أي لاعب من يونايتد هذا الهدف.
ويزعم أحيانا أن يونايتد تحت قيادة أموريم يدخر أفضل ما لديه لمواجهة الفرق الكبيرة، لكن الإحصائيات لا تؤكد ذلك، حيث لعب أموريم أمام فرق "الستة الكبار" (ليفربول، مانشستر سيتي، آرسنال، توتنهام، وتشيلسي) 8 مباريات، وفاز بواحدة فقط، وكان ذلك فوزاً في اللحظات الأخيرة على مانشستر سيتي، بعد أن قلبوا تأخرهم. وخسر 4 من هذه المباريات الثماني، وتعادل في الثلاث الأخرى.

روبن أموريم
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
