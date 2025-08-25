مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه ريال مدريد الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات بمشكلة عالقة، تتعلق بمستقبل رودريجو جوس، حيث ظهر في الساعات الأخيرة اقتراح قد يغير الوضع بشكل كبير، رغم هدوء النادي المدريدي، بعدما أبدت عدة أندية سعودية اهتمامها بالجناح البرازيلي، وأكدت استعدادها لتقديم عرض بملايين الدولارات، قد يصل إلى نحو 110 ملايين يورو.

ولا ينوي ريال مدريد بيع أحد أبرز مواهبه الواعدة، لكنه يحافظ على سياسته المتبعة في السنوات الأخيرة، إذا قرر لاعب الرحيل وتلقى عرضاً باهظاً، حيث يمتنع النادي عن وضع عقبات كبيرة، في هذه الحالة خصوصاً إذا كانت رغبة اللاعب هي الرحيل.

و ذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال"، أن الحد الأدنى هو 100 مليون يورو، وهو رقم تبدو الأندية السعودية مستعدة لتجاوزه بشكل كبير، إضافة إلى قيمة الانتقال، سيعرض السعوديون على رودريجو عقداً مجزياً، يقارب ضعف راتبه الحالي في سانتياجو برنابيو.

ورغم ذلك، تؤكد مصادر مقربة من اللاعب رغبته في الاستمرار مع النخبة الأوروبية، والمنافسة في دوري أبطال أوروبا، ولا ينوي البرازيلي مغادرة العاصمة الإسبانية، حيث يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي حماساً وتفانياً في التدريب، ويوجه رسالة واضحة، إنه يريد النجاح في ريال مدريد.

ويؤكد مقربون منه أنه لا يفكر، على الأقل في الوقت الحالي، في الانتقال إلى دوريات أقل تنافسية، ويدرك رودريجو أنه لا يزال لديه مجال ليصبح أحد أهم لاعبي خط الهجوم، خاصة في موسم طويل مليء بالفرص، خصوصاً مع وعود من جانب تشابي ألونسو، بمنحه فرصاً أكثر للعب حيث يقدر جودته وتعدد مهاراته.

وستكون الأيام القادمة حاسمة، إذا لم يقنع أي عرض اللاعب، فسيستمر رودريجو في ريال مدريد، وسيضطر إلى المنافسة على مكان أساسي. والحقيقة هي أنه على الرغم من الشائعات، لا يزال البرازيلي يحظى بتقدير كبير في النادي، ويعتبر لاعباً ذا إمكانات هائلة.