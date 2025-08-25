نيمار يثير المخاوف مجدداً في البرازيل

معتز الشامي (أبوظبي)

تعقد مشكلة بدنية جديدة وضع نيمار، حيث يواجه خطر الغياب عن تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي في المباراتين الأخيرتين لمنتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد نادي سانتوس إصابة نيمار بتورم عضلي في فخذه الأيمن، ما يثير الشكوك حول مشاركته، في الوقت الذي يستعد فيه كارلو أنشيلوتي للإعلان عن قائمة البرازيل لمباراتيها الأخيرتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمام تشيلي وبوليفيا، ووفقاً للنادي، فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً، شعر ببعض الآلام في أثناء التدريبات، وسيخضع للعلاج لمدة أسبوع على الأقل. إذا سارت عملية التعافي كما هو مخطط لها، فقد يعود في 31 أغسطس، عندما يواجه سانتوس فريق فلومينينسي في الدوري البرازيلي.

وكان نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق غائباً عن مباراة هذا الأسبوع ضد باهيا، بسبب إيقافه مباراة واحدة لتراكم البطاقات الصفراء. والآن، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون لائقاً بما يكفي للانضمام إلى قائمة أنشيلوتي، التي سيعلن عنها يوم الاثنين؟

وضمنت البرازيل تأهلها لكأس العالم 2026، وستختتم مشوارها باستضافة تشيلي في 4 سبتمبر في ريو دي جانيرو، قبل السفر لمواجهة بوليفيا في 9 سبتمبر، وستكون هذه المباريات بمثابة تحضيرات تحت قيادة المدرب الإيطالي، الذي تولى مسؤولية منتخب السامبا في وقت سابق من هذا العام بعد مغادرته ريال مدريد.

وبالنسبة لنيمار، يعد الوضع حساساً للغاية، إذ لم يلعب مع المنتخب الوطني منذ أكتوبر 2023 بسبب الإصابات المتكررة. ورغم ظهور بوادر استعادة مستواه في الأسابيع الأخيرة مع سانتوس، إلا أن مساهمته لم تكن كافية لتجنب هزيمة مذلة بنتيجة 6-0 أمام فاسكو دا جاما، وهي نتيجة جعلت النادي يتأرجح على حافة الهبوط في الدوري البرازيلي.

وتثير الحالة البدنية للنجم المهاجم الشكوك مجدداً حول قدرته على البقاء نجماً بارزاً في البرازيل.

وسيعتمد مستقبل نيمار القريب على مدى تعافيه في الأيام المقبلة، ولكن مرة أخرى أصبح وجوده مع المنتخب الوطني غير مؤكد، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كان لا يزال قادراً على الأداء على أعلى مستوى.