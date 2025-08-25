بوتافوجو وساو باولو على طريق النصر!

ساو باولو (د ب أ)

عاد فريقا بوتافوجو وساو باولو لطريق الانتصارات في الدوري البرازيلي لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة، فجر اليوم الاثنين. انتزع بوتافوجو ثلاث نقاط ثمينة بالفوز خارج ملعبه على يوفينتود بنتيجة 3/ 1.

سجل لبوتافوجو، أليكس تيليس من ركلة جزاء، وكريستوفر دي لا فلور «ثنائية» في الدقائق 39 و83 و92، ليقلب الطاولة على منافسه الذي تقدم أولاً بهدف إيمرسون باتالا في الدقيقة 30.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 32 نقطة من 19 مباراة بالمركز الخامس ليعوض خسارته في الجولة الماضية، بينما يقبع يوفينتود في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.

وعلى ملعبه، فاز ساو باولو على أتلتيكو مينيرو بهدفين دون رد، سجلهما بابلو مايا وجونزالو تابيا في الدقيقتين 23 و81.

وتجاوز ساو باولو كبوة تعادله في الجولة الماضية، ليقفز للمركز السابع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة، بينما تجمد رصيد مينيرو عند 24 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني عشر.

وفي مواجهة ثالثة، فاز ميراسول على مضيفه فورتاليزا بهدف وحيد، سجله إدسون دوس سانتوس في الدقيقة 17، ليرفع ميراسول رصيده إلى 32 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز السادس، بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند 15 نقطة من 20 مباراة، ليقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بعد ثلاث هزائم متتالية.